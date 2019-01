Schwerer Unfall auf A8: Lkw fährt in Grünstreifen - auf Gegenfahrbahn kollidieren mehrere Autos

Gleich zwei Unfälle haben sich am Samstag auf der A8 in der Nähe des Hofoldinger Forsts ereignet - und das in beide Richtungen. Dort geht stellenweise nichts mehr.

Hofoldinger Forst - Innerhalb kurzer Zeit haben sich auf der A8 im Bereich Hofoldinger Forst gleich zwei Unfälle ereignet - und das in beide Richtungen.

In Richtung München rutschte ein Sattelzug kurz vor dem Kreuz München Süd in den Grünstreifen neben der Autobahn. Die genauen Hintergründe, wie es zu dem Unfall gekommen ist, sind laut Auskunft der Autobahnpolizeiinspektion Holzkirchen noch nicht klar. Der Verkehr staut sich. In Richtung München sind derzeit noch zwei Spuren befahrbar.

Erst am Donnerstag sorgte ein umgestürzter Lkw auf der A8 für Chaos, wie Merkur.de* berichtet.

A8 in Richtung Salzburg: Schwerer Auffahrunfall

Auch in der Gegenrichtung ereignete sich auf Höhe der Ausfahrt Hofoldinger Forst ein Unfall, nur wenige hundert Meter weiter entfernt in Richtung Süden. An dem Auffahrunfall sind nach Auskunft der Polizei drei Autos beteiligt. Auch in Richtung Salzburg staut es sich, da nicht alle Spuren befahrbar sind.

mm/tz

