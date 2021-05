Bedeutsam für das Mehrheitsverhältnis

Ehemalige CSU-Gemeinderätin verlässt Brunnthaler Gemeinderat

von Harald Hettich schließen

Gesundheitliche Gründe waren mit auschlaggebend, aber nicht nur. Ulla Gocke zieht sich aus der Arbeit im Gemeinderat zurück und erklärt auch gerne, warum.

Brunnthal – Der Weggang ist besiegelt: Die Parteifreie Ulla Gocke gehört nicht länger dem Brunnthaler Gemeinderat an. Nachfolger ist Peter Sachs (CSU). In der heutigen Gemeinderatssitzung wird der frühere Gemeinderat Sachs angelobt und kehrt nach einjähriger Unterbrechung in das Gremium zurück. Die ehemalige CSU-Mandatarin Gocke, die nach ihrem Austritt aus Fraktion und CSU zuletzt als Parteifreie dem Gremium angehört hatte, nannte auf Nachfrage des Münchner Merkur mehrere Gründe für ihren Entschluss, dem Rat den Rücken zu kehren. „Gesundheitliche Aspekte“ seien dabei nicht allein ausschlaggebend gewesen. „Vor allem die Art und Weise des Umgangs im wollte ich nicht länger mittragen.“ Sie verwies damit auf bestehende Verwerfungen im Gemeindegremium. Gocke selbst hatte sich noch als CSU-Gemeinderätin nach der Kommunalwahl um den ersten Stellvertreterposten des Bürgermeisters beworben, war aber vonseiten der Christsozialen nicht berücksichtigt worden. Amtsinhaber und Parteikollege Thomas Mayer setzte sich bei Nominierung und Wahl zum Zweiten Bürgermeister durch. Beim Urnengang zum Dritten Bürgermeister war Gocke dann Robert Huber (PWB) unterlegen. „Ich kann Niederlagen einstecken“, erneuerte Gocke ihr Statement nach der verlorenen Wahl. „Aber meine Toleranz hört da auf, wo der Vorschlag gegen mich aus der eigenen Fraktion kommt.“ Gocke, die seit 2014 dem Gemeinderat angehörte, betonte, ihr sei vor allem „stets an Sacharbeit für die Bürger gelegen“ gewesen. „Aber es ist sicher nicht mein Lebensziel, im Brunnthaler Rat wie Don Quichotte weiterhin gegen Windmühlen zu kämpfen“.

Sachpolitische Akzente gesetzt

Ulla Gocke, die im Ort diverse sachpolitische Akzente setzte und darüber hinaus als Mitgründerin der örtlichen Frauenunion wirkte, will eine mögliche Rückkehr aber nicht gänzlich ausschließen. „Da bin ich mir derzeit nicht schlüssig“, betonte. Zeitnah möchte die Physikerin im Ingenieurwesen und Assistentin der Geschäftsleitung in der Privatwirtschaft „andere spannende Ziele verfolgen“.

CSU kann sich besser durchsetzen

Durch Gockes Ausscheiden und das Nachrücken von Peter Sachs gewinnt die CSU im Brunnthaler Gemeinderat eine knappe Mehrheit zurück. „Da wird die CSU ihre Themen wohl zielgerichtet vorantreiben können“ lautet Gockes Einschätzung. In Peter Sachs kehrt einer zurück, der Gocke für ihren Austritt aus Fraktion und Partei auch in den sozialen Netzwerken im Vorjahr scharf kritisiert hatte. Gocke selbst aber stellt auch zum Abschied die Sachpolitik und wichtige Zukunftsfragen der Gemeinde voran. Vor allem gelte es, trotz des wohl auch in Brunnthal und seinen Ortsteilen rasanten Wachstums der kommenden Jahre „die eigenen dörflichen Strukturen nicht aufzugeben“.

Bürgermeister Stefan Kern (CSU) fand zu der Personalveränderung folgende Worte: „Ulla Gocke soll sich richtig erholen und Peter Sachs freut sich auf sein Mandat.“ Eine Freude über zurückgewonnene christsoziale Mehrheiten war zwar nicht herauszuhören, dürfte dabei aber auch nicht von der Hand zu weisen sein.