Bessere Anbindung für ländliche Orte – On-Demand-Service Flex startet

Von: Laura Forster

Zeigen sich begeistert von dem Pilotprojekt: (v.l.) Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner, Landrat Christoph Göbel und Regierungsvizepräsidentin Sabine Kahle-Sander. Foto: lf © lf

Der ländliche Raum ist ÖPNV-technisch immer noch ganz stark im Hintertreffen. Im Landkreis München soll sich das mit einem Pilotprojekt ändern. Dem On-Demand-Service Flex.

Landkreis – In wenigen Minuten vom Ayinger S-Bahnhof zum Bergtierpark nach Blindham und das ganz ohne eigenes Auto. Seit Jahren eine Traumvorstellung, aber ab Montag Realität, wenn der neue On-Demand-Service Flex, ein Pilotprojekt des Landkreises und des Münchner Verkehrsverbunds (MVV), startet. Ländliche Räume noch enger an den ÖPNV anbinden und durchgehende, bedarfsgesteuerte Reiseketten schaffen – das ist das Ziel.

Sieben Kleinbusse fahren künftig 250 Ein- und Ausstiegspunkte in zwei Gebieten im südlichen Landkreis an und können von Nutzern per App oder Telefon gerufen werden. Alles ohne festen Fahrplan und Linienwege, ganz nach Bedarf der Fahrgäste und zu den MVV-Konditionen und Preisen. „Das ist ein System, bei dem der Fahrgast selbst bestimmen kann, wann er wohin möchte. Damit können wir den öffentlichen Nahverkehr deutlich attraktiver machen“, sagte Landrat Christoph Göbel bei einem Pressetermin am S-Bahnhof Aying am Freitagvormittag. Das Ziel sei es, vom motorisierten Individualverkehr wegzukommen.

Menschen ohne Führerschein jetzt mobil

Ausgearbeitet für das Flex wurden ein Tag- und ein Nachtbereich. Zwischen fünf und 22 Uhr verkehren die Busse in den Gemeinden Sauerlach, Aying und dem südlichen Teil von Brunnthal. „Für uns ist das ein Meilenstein, Das Angebot hat einen großen Mehrwert für die Bürger. Wir haben zwar vier S-Bahnhaltestellen aber 19 Gemeindeteile“, sagte Ayings Bürgermeister Peter Wagner. Mit dem neuen On-Demand-Service seien auch Menschen ohne Führerschein oder Auto mobil. „Vor allem die Verbindung nach Sauerlach ist super, da fahren viele Bürger zum Einkaufen hin.“

Im Nachtverkehr zwischen 22 und fünf Uhr fahren die Busse Orte in den Kommunen Taufkirchen, Unterhaching und Oberhaching an. Fahrzeuge und Fahrer stellt das Brunnthaler Unternehmen Geldhauser. Standorte am Ostbahnhof und Neuperlach Süd bieten eine Verbindung zur Landeshauptstadt.

Ergänzung zum MVV-Angebot

„Das ist eine tolle Ergänzung zum bereits bestehenden MVV-Angebot. Fürs Oktoberfest kommt es allerdings etwas spät“, scherzte Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle. Er gehe jedoch davon aus, dass der On-Demand-Service vor allem von jungen Erwachsen genutzt wird, die von einer Feier in München nach Hause wollen. „Aber auch für Bürger im Schichtdienst ist Flex interessant.“

Das Pilotprojekt ist vorerst auf zwei Jahre befristet und läuft bis 14. Dezember 2024. „Wir hoffen natürlich, dass es gut ankommt und wir es verlängern oder sogar ausbauen können“, so Göbel. Die Kosten liegen pro Jahr zwischen 1,4 und 1,75 Millionen Euro. Davon übernimmt die Regierung von Oberbayern im Rahmen eines Förderprogramms einen Teil in Höhe von 40 bis 65 Prozent.

Alles über den Verkehrsverbund

„Es gibt schon in Rosenheim und Murnau On-Demand-Services, dieser hier ist jedoch einzigartig“, sagte Bernd Rosenbusch, Geschäftsführer des MVV. Nutzer bräuchten keine extra Fahrkarte oder ein anderes Buchungssystem. „Das läuft alles über den Münchner Verkehrsverbund.“

Die Busse können über die MVV-App (in den ersten Tagen nur für Android-User möglich), die Webseite www.mvv-auskunft.de oder unter der Telefonnummer 089/41 42 43 44 gebucht werden. LAURA FORSTER