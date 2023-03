Betrunken auf der Autobahn unterwegs: Polizei stoppt BMW-Fahrer nach Kollision

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Völlig betrunken war ein BMW-Fahrer auf der A8 unterwegs (Symbolfoto). © picture alliance / dpa / Uli Deck

Seinen Führerschein ist ein 32-jährigen BMW-Fahrer erst einmal los. Der Mann saß sturzbetrunken hinterm Steuer, als er von der Polizei auf der A8 nahe des Autobahnkreuzes München-Süd aus dem Verkehr gezogen wurde.

Brunnthal - Der BMW-Fahrer wollte, wie die Polizei berichtet, an der Anschlussstelle Hofolding in Fahrtrichtung München auf die A 8 auffahren. Bereits bevor er die Autobahnauffahrt nahm, kollidierte der Betrunkene in seinem Wagen mit einem Verkehrszeichen. Anschließend gefährdete er beim Auffahren auf die A 8 einen weiteren Fahrzeugführer, da er ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer auf die Autobahn auffuhr.

Die Autobahnpolizeistation Holzkirchen wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein stark beschädigter BMW auf der A 8 in Fahrtrichtung München unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn entdeckte den BMW auf dem Standstreifen auf der A 8 kurz vor dem Autobahnkreuz München-Süd. Bereits beim öffnen der Fahrzeugtür konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen ein Ergebnis von 2,32 Promille. Der BMW war an der Fahrzeugfront massiv beschädigt.

Dem Fahrzeugführer droht nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle durch die Polizeibeamten sichergestellt.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet worden sind, und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sollen sich an die Autobahnpolizeistation Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/9073-0 wenden.