Beim Blackout mit Satellitenfunk erreichbar bleiben

Von: Volker Camehn

Brunnthal rüstet sich für einen möglichen Blackout und schafft sich Satellitenfunkgeräte an. © Zacharie Scheurer

Brunnthal – Brunnthals Bürgermeister Stefan Kern (CSU) gibt sich verhalten optimistisch: „Ich glaube nicht an einen Blackout.“ Andererseits: Man weiß ja nie, gerade in Zeiten drohender Energieknappheit. Und Thomas Mayer (CSU), Zweiter Bürgermeister, sieht das ein wenig anders als sein Rathauschef: Er wähnt Unheil, spätestens „wenn die Ampelkoalition im Frühjahr die letzten AKW abschaltet“. Dann könnte es zu einem umfassenden Stromausfall kommen, mit der Folge, dass Telefone und Internet als Kommunikationsmittel ausfielen. „Und die Gemeindeverwaltung muss gerade in Krisenzeiten erreichbar bleiben“, so Mayer.

Thomas Mayer (CSU), Zweiter Bürgermeister, hält einen großen Stromausfall für möglich. © privat

Internet über Satellitennetzwerk

Der Gemeinderat hat deshalb jetzt einstimmig beschlossen, drei Satellitenfunkgeräten (eines fürs Rathaus und je eines für die Feuerwehren) anzuschaffen. Zudem ist der Abschluss eines StarLink-Vertrags geplant. Das soll jedoch in Abstimmung mit den anderen Gemeinden und dem Landratsamt erfolgen. Starlink ist ein Satellitennetzwerk des US-Raumfahrtunternehmens Space X, das einen Internetzugang für 80 Euro im Monat bietet.