Auffahrunfall im Reiseverkehr auf der A8: Zwei Verletzte und kilometerlanger Stau

Von: Florian Prommer

Zwei Verletzte hat es bei einem Auffahrunfall auf der A8 am Sonntagnachmittag gegeben. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. © Friso Gentsch

Zwei Verletzte hat es bei einem Auffahrunfall auf der A8 am Sonntagnachmittag gegeben. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Brunnthal – Ein Auffahrunfall im dichten Reiseverkehr hat sich am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr ereignet. Auf der A8 Richtung München kurz vor dem Autobahnkreuz München-Süd fuhren ein 40-jähriger Österreicher mit seinem VW und ein 29-Jähriger aus München in seinem Opel auf dem rechten Fahrstreifen. Im zähfließenden Verkehr erkannte der Fahrer aus dem Salzburger Land zu spät, so teilt die Autobahnpolizei Holzkirchen mit, dass der Pkw vor ihm mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Er fuhr hinten auf.

Dabei wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass sie ein örtliche Abschleppunternehmen abschleppen musste. Am VW entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro, beim Opel ca. 3.000 Euro. Die beiden Fahrer wurden jeweils leicht verletzt, mussten vom hinzugerufenen Rettungsdienst aber nach Untersuchung vor Ort nicht mitgenommen werden.

Feuerwehr eh schon im Einsatz

Neben einer Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen war die Feuerwehr Hofolding mit 25 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Die Feuerwehrkräfte waren unmittelbar zuvor zu einem angeblich rauchenden Kleintransporter an der gegenüberliegenden Rastanlage Hofolding gerufen worden – da sich dies nicht bewahrheitete, konnten sie unmittelbar danach bei dem Unfall helfen.

Die Beifahrerin des 29-Jährigen wurde laut Polizei nicht verletzt, ebenso wenig die beiden Kinder des Unfallverursachers. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war der rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt, was den ohnehin erheblichen Reiseverkehr noch weiter beeinträchtigte. Der zähfließende Verkehr bzw. Stau reichte bis an die Anschlussstelle Holzkirchen zurück.

