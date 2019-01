Frau fährt mit Kleinwagen durch Unterführung und prallt gegen Betonwand

Auf der M11 ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Frau war mit ihrem Wagen gegen eine Betonwand gekracht.

Brunnthal – Eine Frau war am Freitagabend in ihrem Hyundai auf der Kreißstraße M11 in Richtung Otterloh unterwegs, als sie schwer verunglückte.

Nach ersten Informationen von der Unfallstelle hatte die Fahrerin in einer Unterführung auf gerader Strecke die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen die Betonwand der Unterführung. Der Hyundai überschlug sich und blieb nach rund 40 Metern auf dem Dach liegen.

Unfall auf der M11: Retter befreien Frau aus Autowrack

Retter eilten zur Unfallstelle. Um die verletzte Fahrerin auf schonende Art und Weise aus dem Autowrack zu befreien, trennten Feuerwehrkräfte die Beifahrertür und die B-Säule des Autos ab. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Ob er die verletzte Frau nach der Erstversorgung in eine Klinik flog, ist noch nicht bekannt, ebenso liegen noch keine Informationen über den Schweregrad der Verletzungen der Frau vor.

Auto prallt in Unterführung gegen Betonwand - Bilder Zur Fotostrecke

Wegen der Rettung und der Unfallaufnahme wurde die M11 über einen längeren Zeitraum gesperrt.

