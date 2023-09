Bayerns größte Wasserstofftankstelle eröffnet

Die erste Tankfüllung mit Wasserstoff für einen MVV-Linienbus übernimmt Landrat Christoph Göbel. © Hy2B GmbH

Auf dem Gelände der Firma Geldhauser in Hofolding ist jetzt die größte Wasserstofftankstelle Bayerns für Lkw und Busse eröffnet worden.

Hofolding – An der Wasserstofftankstelle in der Gemeinde Brunnthal werden ab Mitte September bis zu zehn Busse im Linienverkehr des MVV sowie erste Wasserstoff-Lkw betankt. Damit werden täglich bis zu 300 Kilo Wasserstoff abgegeben und bis zu 800 Kilo CO2 aus Dieselbussen und Diesel-Lkw vermieden, heißt es in einer Pressemitteilung der Betreibergesellschaft Hy2B Wasserstoff GmbH aus Grasbrunn. Die Tankstelle mit 350 bar Druckgastechnik des Herstellers Linde, wird von vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) gefördert.

Wirtschaftsminister Aiwanger spricht von Vorbildcharakter

Bei der Einweihung dabei waren Vertreter des Bayerischen Wirtschaftsministeriums und Landrat Christoph Göbel, Abgeordnete, Bürgermeister, Gesellschafter der Hy2B Wasserstoff GmbH und mehr als 100 weitere Projektpartnern und Gäste. Staatsminister Hubert Aiwanger (FW) begrüßt die Einweihung der Wasserstofftankstelle: „Im Ergebnis entsteht hier eine regionale Wertschöpfungskette mit Vorbildcharakter bei der Dekarbonisierung des ÖPNV für ganz Deutschland und Europa.“

Insgesamt werden ab diesem Monat bis zu zehn Busse mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb von Solaris durch die Busunternehmer Geldhauser und Ettenhuber auf Linien des MVV in den Landkreisen München und Ebersberg betrieben. „Als Landkreis fördern wir damit aktiv alternative Antriebsformen und machen uns mit dem Einsatz der Brennstoffzellen-Busse auf den Weg in Richtung Mobilität der Zukunft”, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU).

Diese Bus-Linien fahren bald mit Wasserstoff

Die ersten mit grünem Wasserstoff betriebenen Busse werden ab Montag, 18. September, auf der MVV-Regionalbuslinie 216 zwischen Taufkirchen und Faistenhaar verkehren. Zeitnah sollen Brennstoffzellen-Busse im Landkreis München dann auch auf den Linien 211, 212, 224, 229, 230, 411, 413, 440 und 444 verkehren. Reine Wasserstofflinien werde es jedoch vorerst noch nicht geben. Auf allen Linien verkehren auch weiterhin Busse mit Diesel- oder Batterieantrieb. Die nächste derartige Wasserstofftankstelle soll in Schlacht bei Glonn im Landkreis Ebersberg entstehen.

mm