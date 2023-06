Bekifft auf der Autobahn - Urintest am Parkplatz

Von: Günter Hiel

Bekifft am Steuer (Symbolbild) © dpa

Auf der A8 hat die Polizei einen bekifften Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er durfte gleich am Parkplatz Brunnthal zum Urintest.

Brunnthal - Am Sonntag gegen 16.30 Uhr fiel einer Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen auf der A8 Richtung München ein slowenischer Opel auf. Im Fahrzeug befanden sich zwei junge Männer, wobei den Beamten beim 38-Jährigen Fahrer sofort der hochrote Kopf und glasige Augen auffielen.

Kontrolle samt Urintest am Parkplatz Brunnthal

Bei der Kontrolle am Parkplatz Brunnthal gab der Fahreer laut Polizei auch gleich zu, dass er am Abend zuvor zwei Joints konsumiert habe. Ein vor Ort durchgeführter Urintest schlug eindeutig positiv an. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, die auf der Dienststelle durch eine Ärztin durchgeführt wurde.

528,50 Euro Kaution hinterlegt - Beifahrer rückt ans Steuer

Für die zu erwartende Geldbuße musste Mann dann noch 528,50 Euro hinterlegen. Die Weiterfahrt konnte sein verkehrstüchtiger Beifahrer fortsetzen.