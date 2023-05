Betrunkene Autofahrerin nimmt 84-Jährigem die Vorfahrt

Teilen

Symbolbild © David Ebner/DPA

Brunnthal – Eine betrunkene Autofahrerin hat am Freitag in Brunnthal einen schweren Unfall verursacht, indem sie einem 84-Jährigem die Vorfahrt nahm.

Brunnthal - Die 48-Jährige aus dem Landkreis München war gegen 14.20 Uhr in einem Mercedes auf der Kreisstraße M11 in südöstlicher Richtung unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ihre 14-jährige Tochter. An der Kreuzung mit der Staatsstraße 2573 wollte die 48-Jährige nach rechts einbiegen.

Beifahrerin wird mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Dabei übersah sie laut Polizei den Nissan des 84-Jährigen aus dem Landkreis München, der Vorfahrt hatte. Die Autos kollidierten. Der Nissan-Fahrer verlor kurz die Kontrolle über seinen Wagen, konnte dann aber auf der Fahrbahn stehen bleiben.

Der 84-Jährige und seine ebenfalls 84-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Während er ambulant vom Notarzt versorgt wurde, musste seine Beifahrerin mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Unfallverursacherin und ihre Tochter blieben unverletzt. Die Polizei bemerkte bei er Unfallaufnahme, dass die Frau zu viel getrunken hatte, das Ergebnis der Blutprobe steht aber noch aus. mm

Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.