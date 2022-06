BMW fährt so schnell auf linker Fahrbahn, dass er nicht mehr bremsen kann – 100.000 Euro Schaden

Von: Laura May

Der BMW kam ins Schleudern und rauschte gegen die Mittelplanke./Symbolbild © Frank Rumpenhorst/dpa

Durch das Überholmanöver einer 32-Jährigen ist ein 43-jähriger BMW-Fahrer ins Schleudern geraten – nur noch die Leitplanke konnte ihn ausbremsen.

Brunnthal – Am Mittwochabend hat ein BMW-Fahrer auf der A8 Richtung München nahe Brunnthal die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 43-jährige Münchner fuhr nach Angaben der Polizei gegen 22.50 Uhr flott auf der linken Fahrbahn.

Gleichzeitig wollte eine 32-jährige Münchnerin, die mit ihrem Skoda Rapid auf der Mittelspur fuhr, einen vor ihr fahrenden LKW überholen und schwenkte auf den linken Fahrstreifen.

Brunnthal: BMW schrammt 17 Meter entlang der Leitplanke

Der 43-Jährige rauschte von hinten auf die Überholende zu, die offenbar die Geschwindigkeit des BMW x Drive unterschätzt hatte. Ihr Überholvorgang war allerdings bereits eingeleitet und sie fuhr schon auf demselben Fahrstreifen wie der BWM. Der Münchner konnte einen Zusammenstoß nur noch verhindern, indem er nach rechts auswich.

Er verlor die Kontrolle über seinen PKW und schleuderte gegen die mittlere Leitplanke, 17 Meter der Trennelemente wurden beschädigt, informiert die Polizei weiter. Der BMW kam anschließend ramponiert und nicht mehr fahrbereit quer zur Fahrbahn zum stehen.

Der 43-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die 32-Jährige kam mit dem Schrecken davon, an ihrem Fahrzeug entstand kein Schaden. Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld, welches sich auch auf die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Salzburg erstreckte, so die Polizei.

Brunnthal: Sieben weiter Autos brettern über herumliegende Fahrzeugteile und werden beschädigt

Über diese Fahrzeugteile fuhren dann noch etwa sieben andere Autofahrer und beschädigten dabei Ihre Fahrzeuge. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Hofolding, Brunntal , ein Rettungswagen, zwei Streifenbesatzungen der Autobahnpolizeistation Holzkirchen und mehrere Streifenwägen umliegender Inspektionen zur Absicherung und Aufnahme vor Ort.

Die Autobahnmeisterei Holzkirchen sicherte die Stelle mit mehreren Mitarbeitern bis zur Endreinigung der Fahrbahn. Die Gegenfahrbahn musste ebenfalls von Fahrzeugteilen befreit werden. Der unfallbeschädigte BMW musste von einem Abschleppunternehmen aus Holzkirchen geborgen werden. Die Unfallstelle war dann gegen 00:15 Uhr wieder frei befahrbar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

