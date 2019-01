Breitbandausbau geht nicht voran

Händeringend sehnen Unternehmen, Privathaushalte und öffentliche Stellen in Brunnthal eine schnellere Internetverbindung herbei. Doch es droht weiter Ungemach.

Brunnthal – Denn das Privatunternehmen „Deutsche Glasfaser GmbH“ ist zwar grundsätzlich bereit, den Glasfaserausbau in der Flächengemeinde voranzutreiben – nachdem die Deutsche Telekom zuvor aufgrund zu karger, potenzieller Nutzerzahlen abgewunken hatte. Doch auch das aus Nordrhein-Westfalen stammende Unternehmen hat sein eigenes Engagement von ausreichenden Vertragsabschlüssen in Brunnthal und den Ortsteilen abhängig gemacht. Diese Mindestanzahl ist trotz vieler Haustür-Gespräche der GmbH-Vertreter bislang nicht erreicht. Schlimmer noch: Die Frist für die fehlenden Abschlüsse läuft nach aktuellen Informationen von Bürgermeister Stefan Kern (CSU) an diesem Freitag ab. „Aktuell fehlen noch circa 60 Vertragsabschlüsse“, bestätigt Kern auf Anfrage unserer Zeitung. „Wenn da bis Freitag nichts kommt, sieht es schlecht aus für die Glasfaserverbindung“.

Kern forderte, man möge sich in der Gemeinde nochmals einen Ruck geben. Schließlich sei genau dieses schnellere Internet zuletzt ja von Bürgerseite immer wieder gefordert worden. „Es läuft ja jetzt aus Kulanzgründen des Unternehmens schon eine 14-tägige Nachfrist. Aber am Freitag ist Schluss“, hat der Rathauschef vom Unternehmen erfahren. Bitter, die Deutsche Glasfaser GmbH stößt eigentlich genau in die Nische. In dünn besiedelten Regionen, wo die großen Anbieter bisher nicht tätig wurden, bietet die GmbH ein umfassendes Anschlussmanagement. Vom Regionalbüro in Unterschleißheim aus wird auch der Landkreis beworben.

In den Landkreisen Dachau oder Ebersberg ist man längst weiter. Dort wird bereits mit Hochdruck an den neuen Leitungen gearbeitet. Brunnthal scheint das schnelle Internet aber zu umkurven. „Die Gemeinde hat keinen Einfluss. Wir können nur für die Abschlüsse werben“, sagt Bürgermeister Kern. Als Kommune sehne man das Glasfaser indes auch für eigene Einrichtungen herbei. „Für die Grundschule zum Beispiel wäre es dringend geboten“, sagt der Rathauschef.

Wie es aktuell aussieht, wird man aber auch dort länger auf Anschlüsse mit höhrer Datenrate warten müssen als erhofft.