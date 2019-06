Busfahrer schläft am Steuer ein - dann fliegen Metallsplitter über die A8 

Fünf beschädigte Autos, zwei ramponierte Reisebusse und 20.000 Euro Sachschaden wegen ein paar Sekunden Unaufmerksamkeit.

Hofolding - Das ist die Bilanz des Unfalls eines tschechischen Reisebusses, der auf der A 8 zwischen Holzkirchen und Hofolding in die Leitplanke gefahren war. Ursächlich war laut Polizei, dass der Fahrer am Sonntag gegen 5.45 Uhr am Steuer eingenickt war. Wegen des Sekundenschlafs kam der Bus nach rechts von der Fahrbahn ab und mähte auf 50 Metern Länge Leitplanke und Verkehrsschilder nieder – Metallteile trafen fünf Autos und einen weiteren Reisebus. Weil der Unfallbus stark beschädigt war, rückten die Feuerwehren aus Brunnthal, Sauerlach und Hofolding an, um die 50 Fahrgäste zur nächsten Raststätte zu transportieren. Verletzt wurde niemand, der Sachschade beträgt rund 20.000 Euro

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / Carsten Rehder