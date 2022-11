Dramatischer Personal-Notstand in Brunnthaler Kinderhaus

Von: Stefan Weinzierl

Die Personalnot im vom AWO-Kreisverband München-Land geführten Kinderhaus Gänseliesl im Ortsteil Faistenhaar ist so dramatisch, dass die Eltern sogar die Schließung der Einrichtung befürchten.

Brunnthal - Seit Januar dieses Jahres hat sich die personelle Lage in dem Kinderhaus, das eigentlich einen dreizügigen Kindergarten und eine Krippengruppe beherbergt, extrem verschlechtert. Nach und nach haben fast sämtliche Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen gekündigt. „Die Gründe sind vielfältiger Natur“, sagt AWO-Vorstand Diana Klöpper und nennt als Beispiel Wegzug und Schwangerschaft. Auch sei Personal durch eine Betriebs-Kita, die übertariflich zahle, abgeworben worden.

Ein spezielles Problem in der Einrichtung hat es laut Klöpper nicht gegeben – außer die schlechte Verkehrsanbindung und die damit verbundenen langen Fahrtwege für die Mitarbeiter. „Es gibt eben einen allgemeinen Fachkräftemangel, von dem alle Träger und alle Gemeinden im Landkreis betroffen sind“, betont sie.

Personal überfordert durch Unterbesetzung

Doch der schleichende Personalabgang, dem die AWO anfangs nichts oder zu wenig entgegensetzen konnte, hatte fatale Folgen: Wie es vom Elternbeirat heißt, habe die Einrichtung immer wieder in Notbetrieb gehen müssen, das verbliebene Personal sei aufgrund der Unterbesetzung teilweise überfordert gewesen. Die Konsequenz: Eine Kindergarten-Gruppe öffnete nach den Sommerferien gar nicht mehr. Mittlerweile hat auch die Leitung des Kinderhauses gekündigt. Der Supergau für alle Beteiligten. „Wir sind wirklich verzweifelt“, sagt eine betroffene Mutter. Bei den Eltern geht die Angst um, dass der Kindergarten spätestens im März schließen muss und man dann keine Betreuung mehr hat.

Schließung für Bürgermeister keine Option

Diese Angst will Bürgermeister Kern den Müttern und Vätern nehmen. „Die Option, dass die Einrichtung schließt, gibt es für mich nicht“, sagt er und hat das Personalproblem im Kinderhaus Gänseliesl zur Chefsache erklärt. 100 000 Euro hat die Gemeinde zuletzt locker gemacht, damit die AWO effektiver nach Personal suchen kann und die Situation – zum Beispiel mithilfe der Vermittlung von Kräften durch Personaldienstleister – in den Griff bekommt.

Per Image-Film und Radiowerbung Personal gewinnen

Mittlerweile wirbt die AWO laut Klöpper sogar mittels Radiospots und per Image-Film in den sozialen Netzwerken um Personal. Außerdem hat man eine sogenannte Personal-Recruiterin eingestellt, die geeignete Mitarbeiter suchen soll.

Unter anderem durch die Unterstützung von Fachkräften aus anderen AWO-Einrichtungen ist die Situation im Kinderhaus derzeit stabil. „Momentan läuft der Betrieb“, sagt Kern, gibt aber auch zu, dass es weiter angespannt ist. Zum einen, weil man nach wie vor keine neue Leitung für den Kindergarten gefunden hat, zum anderen, weil 20 Mädchen und Buben aus Brunnthal auf einer Warteliste stehen, weil es für sie derzeit keinen Betreuungsplatz im Ort gibt. Deshalb drängt er darauf, dass die AWO so viel Personal akquiriert, dass der Kindergarten so schnell wie möglich wieder in den Vollbetrieb gehen kann.

Frist bis März 2023

Nach Angaben der Arbeiterwohlfahrt, hat die Gemeinde ihr eine Frist gesetzt: „Wir haben ein Zeitfenster bis März 2023, um die Einrichtung zu stabilisieren. Andernfalls fällt die Trägerschaft an die Gemeinde Brunnthal zurück“, sagt Klöpper. Kern wiederum will einen Trägerwechsel eigentlich vermeiden. Schließlich gebe es auch bei anderen Trägern personelle Probleme. „Und eine völlig neue Einrichtung aufzubauen, dauert ewig.“