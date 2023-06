Kaum Kunden: Endgültiges Aus für den Brunnthaler Wochenmarkt

Angebot wird eingestellt

Nach nur anderthalb Jahren wird der Brunnthaler Wochenmarkt wieder eingestellt. Woran hat‘s gelegen?

Brunnthal – Endgültiges Aus für den Brunnthaler Wochenmarkt: Wie die Gemeinde auf ihrer Homepage mitteilt, musste er aus „wirtschaftlichen Gründen“ eingestellt werden. Anderthalb Jahre hatte er immer mittwochs von 8 bis 14 Uhr in der Ortsmitte gegenüber dem Rathaus stattgefunden, das Interesse der Bürger blieb jedoch verhalten.

Bürgermeister vermutet, woran das fehlende Interesse lag

Am Angebot kann es nicht gelegen haben, das Angebot war üppig. Es gab unter anderem frische Eier von eigenen Landhennen von Obermaierhof in Egmating, Öle und Kräuteressige. Zudem Wurstschmankerl, Obst und Gemüse sowie südländische Spezialitäten wie eingelegten Schafskäse und Oliven. Bürgermeister Stefan Kern (CSU) vermutet, dass die Marktzeiten vor allem für Berufstätige nicht attraktiv waren. „Berufstätige haben ja kaum Möglichkeiten am Vormittag einzukaufen.“ Immerhin: Am Brunnthaler Dorfladen, so Kern, wenige Meter weiter, soll mittelfristig ein ähnliches Einkaufsangebot entstehen.