Wo es knirscht in der Energiepolitik

Von: Volker Camehn

Beim „Energiegipfel“ mit CSU-Landtagsabgeordneter Kerstin Schreyer ging es um die großen Themen Netzausbau und Klimaneutralität, aber natürlich auch um Wahlkampf.

Brunnthal – So ein vergiftetes Lob kommt immer gut. „Die Grünen setzen das durch, was sie angekündigt haben“, ätzt Kerstin Schreyer. Was übersetzt nicht weniger bedeutet, als dass sie „die Menschen“ erziehen wollten, mit ihrer Energiepolitik. Die CSU-Stimmkreis- und Landtagsabgeordnete spricht von „Hektik“ und „zu schneller Gesetzgebung“, kurz: in Berlin wird geschludert.

„Energiegipfel“ in Brunnthal, etwa 40 Interessierte sind in den Landgasthof gekommen, darunter auch Bürgermeister Stefan Kern (CSU) plus einige Gemeinderatsmitglieder.

Energiegipfel: Das bedeutet an diesem Abend auch selbstredend Energie für den Wahlkampf, am 8. Oktober ist schließlich Landtags- und Bezirkstagswahl. Auf den Tischen liegen die obligatorischen Kugelschreiber und blaue Einkaufswagen-Chips mit Aufdruck („CSU Erststimme Kerstin Schreyer“).

Diskutiert werden sollen hier die großen Fragen: Wie steht Bayern da? Was sind mögliche Probleme beim Ausbau der erneuerbaren Energien? Und wie wirkt sich die Energiekrise auf den Ausbau aus? Zur Beantwortung hat sich Schreyer einige Fachkompetenz an den Tisch geholt: Silke Mall (Leiterin Kommunalmanagement Bayernwerk Netz GmbH), Andreas Schieder von TenneT TSO GmbH, verantwortlich für den Bau und die Instandhaltung des Höchstspannungsnetzes, sowie Harald Schilly, Geschäftsführer der Rohrdorfer Sand- und Kies GmbH mit Standort in Kirchstockach. Laut Bürgermeister Kern „der größte Arbeitgeber und Steuerzahler in der Gemeinde“.

Alles müsste schneller gehen

Aber Geld ist nicht alles, es muss auch schnell gehen. „Tempo, Tempo, Tempo“, fordert Andreas Schieder in Sachen Netzausbau, Klimaneutralität in Bayern bis 2040, bundesweit bis 2045 – das sei nunmal eine „epochale Aufgabe“. Weshalb auch irgendwann die Frage im Raum steht, warum der Freistaat hier „grüner als die Grünen“ sein will. „Markus Söder ist da eben sehr ehrgeizig“, kontert Kerstin Schreyer. Überhaupt sei Bayern in Sachen Windkraft auf Platz 8 im Bundesländervergleich. „Wir wären zwar gerne führend“, aber die „Windhäufigkeit“ lasse eben nicht mehr zu. Zudem unternehme die Staatsregierung in Sachen Wasserkraft und überhaupt bei den erneuerbaren Energien recht viel.

Errichtung eines Umspannwerkes dauert sieben Jahre

Ob das reicht, daran lässt zumindest der Vortrag von Silke Mall mitunter Zweifel aufkommen. Der Verteilnetzbetreiber Bayernwerk leide zum einen unter „Fachkräftemangel“, man brauche einfach mehr Handwerker, was Schreyer zu der Bemerkung veranlasst: „Es gibt keinen Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel“. Mall betont zudem: „Unser Geschäft ist nicht Amazon!“ Heißt: Planung und Bau brauchen seine Zeit. So würde etwa die Errichtung eines Umspannwerkes sieben Jahre dauern. Hinzu kommt: „Wir bekommen dafür keine Grundstücke!“ Hier seien bessere Rahmenbedingungen für mehr Planungssicherheit nötig. Fühlt man sich bei der Bayernwerk Netz ausreichend vom Freistaat unterstützt? „Kommunikation ist wichtig“, sagt Mall. Immerhin: „Durch die Energiekrise, die Blackout-Diskussion, haben wir eine größere Aufmerksamkeit erfahren. Aber an manchen Stelle knarzt es noch ein wenig.“

Brunnthaler Unternehmer berichtet von seinen Erfahrungen

Bei der Rohrdorfer Sand und Kies knirscht es derzeit bei der Stromversorgung, die gestiegenen Energiepreise machten seinem Unternehmen schwer zu schaffen, erzählt Geschäftsführer Harald Schilly. „Wir haben einen Energiebedarf von 500 Haushalten im Jahr.“ Wolle man die Mehrkosten kompensieren, müssen man Leute entlassen. Die Planung in eigene schwimmende Photovoltaik-Anlagen habe man verworfen, weil die Vorgaben aus Berlin, die im Sommer 2022 im Rahmen des „Osterpakets“ beschlossen wurden, das Projekt unattraktiv gemacht hätten. Aktuell kaufe das Unternehmen am Spot-Markt, wo kurzfristig lieferbarer Strom gehandelt wird. Kerstin Schreyer sagt irgendwann: „Die Politik kann nur beraten. Die Kommunen müssen Maßnahmen für Klimaziele vor Ort umsetzen.“