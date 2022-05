Funkenflug beim Grillen führt beinahe zur Katastrophe

Von: Stefan Weinzierl

Einen großen Heckenbrand in Kirchstockach mussten die Feuerwehren aus Brunnthal und Ottobrunn löschen (Symbolfoto) © Armin Forster

Schock für die Bewohner eines Doppelhauses im Brunnthaler Ortsteil Kirchstockach. Beim Grillen entzündete sich die große Thujenhecke auf dem Grundstück. Die Flammen griffen auch aufs Wohngebäude über.

Kirchstockach - Die Brandmeldung bei der Feuerwehr ging am Dienstag um 16.44 Uhr ein. Die Bewohner, die anfangs vergeblich versucht hat, das Feuer selbst zu löschen, hatten letztlich Alarm geschlagen. Nach Polizeiangaben war es beim Grillen zu so starkem Funkenflug gekommen, dass sich Hecke entzündete.

Sechs Meter hohe Thujenhecke in Vollbrand

Als die herbeigerufenen Feuerwehren aus Brunnthal und Ottobrunn am Einsatzort an der Rosenheimer Landstraße eintrafen, stand die in U-Form rund um das Grundstück gepflanzte, rund sechs Meter hohe Thujenhecke auf der gesamten Länge von etwa 40 bis 50 Metern in Vollbrand, wie der Brunnthaler Kommandant Marco Torriani berichtet.

Flammen greifen auf Dachstuhl über

Das noch größere Problem: Die Flammen hatten bereits auf den Dachstuhl des Doppelhauses übergegriffen. So mussten die etwa 50 Einsatzkräfte nicht nur die brennende Hecke ablöschen, sondern auch die Dachstuhlhaut öffnen, nach Glutnestern suchen und diese beseitigen. So konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Die Brandhelfer gingen beim Ablöschen laut Torriani außerdem so umsichtig vor, dass es zu keinem Wasserschaden im Gebäude kam.

Zwei Personen bei Löschversuch verletzt

Beim Versuch, den Brand selbst zu löschen, wurden zwei Bewohner leicht verletzt. Eine Person musste mit leichten Brandwunden verarztet werden, eine zweite erlitt eine Rauchgasvergiftung.

