Heftiger Zusammenstoß auf Kreuzung - Münchnerin verletzt

In Faistenhaar

Von Günter Hiel schließen

Bei einem heftigen Zusammenstoß in Faistenhaar ist Sonntagnacht eine Münchnerin verletzt worden.

Brunnthal - Sonntagnacht gegen 22.30 Uhr fuhr eine Münchnerin (57) mit ihrem Fiat auf der Miesbacher Straße in Faistenhaar (Gemeinde Brunnthal) in nördlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Faistenhaarer Straße muss sie übersehen haben, dass sie hätte Vorfahrt gewähren müssen., meldet die Polizei.

Mit ihrem Fiat rammt die Münchnerin den Ford eines Peitingers

Mit ihrem Fiat rammte sie den Ford eines Peitingers (31). Beim Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie noch am Unfallort. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro.