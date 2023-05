Alte Liebe darf auch rosten: Hier schlägt das Herz jedes Oldtimer-Fans höher

Von: Volker Camehn

Fachsimpeln unter Gleichgesinnten: Aus der ganzen Region kamen die Besucher zum Oldtimer-Treffen des Burschenvereins. © Volker Camehn

Das erste Moped-Oldtimer-Treffen des Burschenvereins hat viele Schrauber und Liebhaber nach Brunnthal gelockt.

Brunnthal – Wer schraubt, der glaubt. Etwa daran, dass Rost kein Hindernis und Alter auch eine Chance ist. Und dass das betagte Zweirad, das man hegt und pflegt, möglicherweise sogar noch an Wert gewinnt.

Es ist Moped-Oldtimer-Treffen im „Feststadl“ am Maurerweg in Brunnthal. Der Burschenverein Brunnthal hat das hier organisiert. In der umfunktionierten Scheune spielt das Sextett „GrossStoana Buam“, im hinteren Teil parken jede Menge Mopeds, vorm Stadl gibt’s Bier und Bratensemmel. „Wir hatten hier gestern eh eine Veranstaltung, die Bühne war aufgebaut, die Gastro stand – da wäre es doch schade gewesen, nur wegen einem Event den ganzen Aufwand zu betreiben“, erklärt Vereinschef Albert Hauser. Darum also noch einen Termin am nächsten Tag gleich drangehängt: erst Kabarett dann Krad.

Premiere fürden Burschenverein

Das Moped-Oldtimer-Treffen ist eine Premiere für den Burschenverein, sagt Hauser, der selber eine Simson Schwalbe, Baujahr 1967, besitzt. „Zum Herrichten hatte ich aber keine Zeit, Maibaum-Aktionen und so...“

Drei Gänge, Handschaltung und zwölf PS: Diese BMW R42 ist ein echtes Liebhaberstück. © Volker Camehn

Andere Oldtimer-Fans hatten indes Zeit. Knapp 100 sind gekommen, aus Erding, Oberhaching aber auch aus Neckarsulm und Nürnberg. Heiko Nanninga etwa ist nebst Freundin aus Miesbach angedüst. Nanninga, kurze weiße Haare, trägt Rockerkutte („Lone Star München“), er fährt eine 20 Jahre alte Harley Davidson, etwa 10 000 Euro wert, wie er selbst schätzt. Das ist noch vergleichsweise günstig: Die wenige Meter weiter geparkte BMW R42, drei Gänge, Handschaltung und zwölf PS bringt unter Liebhabern locker ihre 60 000 Euro, eher mehr.

Großer Harley-Davidson-Fan: Heiko Nanninga aus Miesbach. © Volker Camehn

Aber um Kapitalanlagen und Wertzuwächse geht es hier nicht. Wer mit seinem Zweirad nach Brunnthal gekommen ist, will Spaß haben, Erfahrungen mit Gleichgesinnten austauschen und fachsimpeln, über Vergaser, Getriebe und Kardanwellen.

Ihr Herz hängt an den alten Maschinen

Die hier präsentierten Zündapps, Moto Guzzis oder NSU Quicklys sind alles Herzensangelegenheiten, häufig ist deren Pflege, das Daran-herum-Basteln, viel wichtiger als das Fahren selber. Da scheinen sich hier alle einig zu sein. Klar, gefahren werden müssen diese Maschinen, aber eher so am Wochenende. Andere Leute begeistern sich für Modelleisenbahnen. „Männerspielzeug mit Grinsautomatik“, nennt denn auch eine Besucherin diese Zweirad-Leidenschaft.

Von Rimini nach Brunnthal

Was nicht genutzt wird, geht kaputt – das wissen Leute wie Marcel Roggenhofer. Der Brunnthaler ist mit seiner Moto Guzzi, Baujahr 1961, hier. Roggenhofer, Besitzer von insgesamt neun Maschinen unterschiedlichen Alters, fährt und schraubt seit seinem 15. Lebensjahr, wie er erzählt. Die Moto Guzzi hat der Kfz-Schlosser und Fahrzeugtechniker 1992 in Italien gekauft, in Rimini. „Sie war völlig verrostet, ich habe sie dann in vier Wochen wieder aufbereitet.“ Immerhin war sie fahrbereit, sodass Roggenhofer den Großteil der Strecke Rimini - Brunnthal auf seiner Neuanschaffung zurücklegte. „War ganz schön anstrengend. Aber schön!“

Auf seiner Moto Guzzi: Marcel Roggenhofer aus Brunnthal. © Volker Camehn

Der optische Ausreißer der Veranstaltung ist Markus Traunsteiners VW Käfer, Baujahr 1965. „Den habe ich vor 25 Jahren in einem Stall gefunden, da stand er zwischen allem möglichen Gerümpel“, erzählt er. Traunsteiner hat ihn wieder flott gemacht und vor allem tiefer gelegt. Klar - ein VW Käfer ist kein Motorrad. Aber Hauptsache: Oldtimer.

Erstzulassung am 1. Juli 1961: Marcel Roggenhofers zeigt den Fahrzeugschein seiner Moto Guzzi. © Volker Camehn