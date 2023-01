Ohne Kredite geht‘s in Brunnthal nicht weiter

Ausblick 2023

Von Volker Camehn schließen

Energiewende, Wohnraum und Kinderbetreuung stehen in diesem Jahr in Brunnthal auf der Agenda. Doch die Finanzlage ist schwierig.

Brunnthal – Die Liste für 2023 in Brunnthal ist lang und die Rahmenbedingungen waren auch schon mal besser: „Bislang war die Gemeinde so gut wie schuldenfrei, in den nächsten Jahren kommen aber doch noch einige Aufgaben auf uns zu, die wir ohne Kreditaufnahmen nicht stemmen können“, sagt Bürgermeister Stefan Kern (CSU). „So werden wir etwa für unsere Beteiligungen an den Gymnasien, wie etwa für das geplante in Sauerlach, im Landkreis bis zu 25 Millionen Euro zahlen müssen.

Energiewende

Ein weiterer wichtiger Posten sei das Vorantreiben der Energiewende in der Gemeinde, „unser Engagement in der Arge Fernwärme sowie die Baulandplanung für die Photovoltaik-Flächen.“ Zudem laufen laut Kern Gespräche für den Beitritt in der Arge Windkraft mit den Gemeinden Sauerlach, Otterfing und Aying.

Bauprojekte

In Hofolding soll ein Seniorenheim entstehen, zudem stehe der Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses an, listet Kern auf. „Hier soll zudem ein neues Notstromaggregat angeschafft werden.“ Außerdem steht „die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“ in Hofolding auf dem Plan. „Insgesamt sollen hier zehn Wohnungen entstehen mit einer Mietobergrenze von zehn Euro pro Quadratmeter“, erklärt der Rathaus-Chef. Das sei schon deshalb wichtig, „da die Gemeinde Kinderbetreuungspersonal braucht und als Arbeitgeber attraktiv bleiben soll. So haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit nah am Arbeitsplatz zu wohnen“. Andere Projekte müsste man indes erstmal auf Eis legen, „etwa die Anschaffung zweier Löschfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr“.

Finanzen

Manch einer im Gemeinderat glaubt zudem, „dass die aktuellen Herausforderungen, die auch die Kommunen treffen, in den Planungen der Gemeinde Brunnthal eine zu geringe Rolle spielen“. Das kritisiert etwa Christine Zietsch. Die Finanzen bereiten der resoluten SPD-Frau Kopfzerbrechen. „Der Entwurf des Investitionsplans ist weitgehend unabänderlich, damit aber gleichzeitig überwiegend rückwärtsgewandt“, kritisiert sie. „Von der Gesamtsumme von über zehn Millionen Euro im Haushaltsjahr 2023 müssen fast Dreiviertel alleine für die Fertigstellung bereits begonnener oder schon und in Angriff genommener Investitionsmaßnahmen eingesetzt und aus den Eigenkapitalrücklagen finanziert werden.“

Die Neuinvestitionen für den erforderlichen Neubau eines Kindergartens und den zwingend erforderlichen Umbau der Schule zur Umsetzung des ab 2026 bestehenden Rechtsanspruchs auf die ganztägige Förderung der Kinder im Grundschulalter würden im Haushaltsentwurf 2023 „insgesamt nur rund 1,1 Millionen Euro für Planungs- und Abrisskosten betragen“. Die überwiegenden Restkosten für diese erforderlichen Baumaßnahmen würden auf die Jahre 2024 und 2025 verschoben, so Zietsch. Für notwendige, zukunftsweisende Projekte, insbesondere im Zusammenhang mit der Erzeugung erneuerbarer Energie, enthalte der Investitionsplan ebenfalls nur geringe Ansätze.

Auch Gemeinderat Andreas Langner (CSU) sieht für 2023 „die großen Herausforderungen auf kommunaler Ebene“ in einer „soliden Finanzpolitik“; hier gelte es „die Planung so konservativ und vorsichtig aufzusetzen, dass wir trotz der prognostizierten Steuerrückgänge handlungsfähig bleiben“. Es gelte also mit den vorhandenen Mitteln sehr sorgfältig umzugehen und nur „die notwendigsten Projekte umzusetzen“. Der Spielraum für große Förderungen sowie weitere neue Projekte sei zunächst „schlicht nicht vorhanden“.

Energiepolitik

Was die Energiepolitik anbelangt, plädiert Langner dafür sich „nicht von der derzeit allgegenwärtigen Polemik und unüberlegtem Aktionismus zu falschen Entscheidungen“ verleiten zu lassen. „Ich wünsche mir ein solides Energiekonzept, das von allen Fraktionen getragen wird und das es ermöglicht, mehr und mehr regenerative Energien zu nutzen. Hier sollten wir auf einen Mix aus allen Energieträgern setzten“, so Langner. Auch seien seiner Meinung nach nicht der große Windpark oder das große Solarfeld die Lösung, „sondern ich stelle mir eher einige dezentrale Heizkraftwerke, Photovoltaik und Balkonkraftwerken sowie Biogas, lokale Geothermie und kleinere Windkraftanlagen entlang der Autobahn vor, etwa im Bereich des Südkreuzes“. Das Ganze könnte unter dem Stichwort „Energieautarkes Brunnthal“ laufen.