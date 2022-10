Mazda-Fahrer bei Überholmanöver auf A8 brutal von der Autobahn gedrängt

Von: Günter Hiel

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild) © Friso Gentsch

Nach einem Überholmanöver am Sonntagmorgen auf der A8 bei Hofolding hat ein Golffahrer einen Mazda brutal geschnitten. Der Mazdafahrer verlor die Kontrolle und schleuderte von der Fahrbahn.

Brunnthal - Am Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr fuhr ein 32-Jähriger aus dem Berchtesgadener Land mit seiner 23-jährigen Frau alss Beifahrerin in seinem Mazda auf der als A8 Richtung Salzburg. Kurz vor der Rastanlage Hofolding wurde er von einem VW Golf überholt. Dabei scherte der unbekannte Fahrer laut Polizei so knapp vor dem Mazda wieder ein, dass dieser aus Schreck die Kontrolle über sein Auto verlor.

Mazda mäht Verkehrszeichen um und durchbricht Wildschutzzaun

Der Mazdafahrer prallte gegen die Mittelleitplanke und kam dann über alle Fahrstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr der 32-Jährige ein Verkehrszeichen, durchbrach den Wildschutzzaun und kam nach rund 100 Meter unter einem Hochspannungsmasten zum Stehen.

Zwei Bundeswehrsoldaten als Ersthelfer

Der Fahrer wurde wie durch ein Wunder bei dem Unfall nur leicht verletzt. Als Ersthelfer fungierten zwei Bundeswehrsoldaten, die zufällig privat an der Unfallstelle vorbeikamen. Sie versorgten die oberflächliche Armverletzung des Mannes. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, dazu 1000 Euro an der Leitplanke.

Stromversorgung nicht beeinträchtigt

Zur Abklärung möglicher Schäden am Hochspannungsmasten kam ein Verantwortlicher des Energieversorgers zum Unfallort. Dieser bezifferte den entstandenen Schaden auf rund 2500 Euro. Eine Beeinträchtigung der Stromversorgung sei aber in keinem Fall zu befürchten. Den Unfallwagen barg ein Abschleppunternehmen mit der Seilwinde.

Autobahnpolizei Holzkirchen sucht Zeugen

Die Autobahnpolizei Holzkirchen nahm den Unfall auf und bittet Zeugen, sich zur weiteren Klärung des Unfallhergangs unter Tel. 08024/90730 zu melden. Insbesondere zum Unfallbeteiligten VW Golf werden Hinweise erbeten.