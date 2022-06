Kampf um Erhalt der Brunnthaler Kirche: „Es war ein Spießrutenlauf“

Von: Stefan Weinzierl

Der Putz bröckelt: Fassade, Dach, Dachstuhl und Elektronik müssen in St. Nikolaus dringend erneuert werden. © Stefan Weinzierl

Große Erleichterung im Pfarrverband Höhenkirchen: Nach jahrelangem Ringen mit dem Erzbischöflichen Ordinariat ist nun die Sanierung der Pfarrkirche St. Nikolaus in Brunnthal genehmigt worden. Kostenpunkt: rund drei Millionen Euro.

Brunnthal - Die Arbeiten sollen noch heuer beginnen. Zuvor wird aber die Heilig-Kreuz-Kirche im Ortsteil Hofolding erneuert. Hier sollen schon bald die Handwerker loslegen. „Das Gerüst ist bereits beauftragt“, sagt Pfarradministrator Manuel Kleinhans.

Immer wieder Rückschläge

Dass die Katholische Kirche aufgrund anhaltender Kirchenaustritte und geringerer Steuereinnahmen sparen muss, haben auch die Gläubigen in Brunnthal in den vergangenen Jahren erfahren müssen. Das Geld sitzt im Ordinariat nicht mehr so locker. „Der Gesamtetat für solche Projekte ist nicht mehr so hoch“, sagt Kleinhans. Bereits 2012, berichtet der Pfarrer, der seit Oktober 2020 den Pfarrverband führt, sei der Renovierungsantrag für St. Nikolaus gestellt worden. Was daraufhin folgte, war, wie es der Pfarradministrator aus Erzählungen vernommen hat, „ein richtiger Spießrutenlauf“. Machten sich die Verantwortlichen Hoffnung, folgte ein Rückschlag. Teilweise wurde die Planung wieder gestoppt. Auch weil Kleinhans’ Vorgänger, Pfarrer Toni Wolf, gerne im Zuge der Kirchenrenovierung auch den liturgischen Raum in der Kirche modernisieren wollte. Doch das war den Verantwortlichen im Ordinariat dann doch etwas zu viel.

Schäden deutlich sichtbar

Zuletzt hatte sich in der Pfarrgemeinde etwas Frust breitgemacht, sagt Kleinhans. Zumal die Schäden an der Kirche, deren Ursprung auf das Jahr 1315 zurückgeht und die 1740/41 vom Münchner Baumeister Ignaz Anton Gunetzrhainer neu errichtet wurde, zuletzt immer deutlicher zutage traten. „Schon wer an St. Nikolaus vorbeifährt, sieht, wie extrem dringend es ist“, sagt Kleinhans.

Ins Mauerwerk ist Feuchtigkeit eingedrungen, der Putz bröckelt – deutlich sichtbar – ab. So müssen auf jeden Fall das Mauerwerk trocken gelegt und die Fassade erneuert werden. Auch der Dachstuhl und das Dach müssen saniert werden, ebenso die Elektroanlagen. Trotz dieser zahlreichen Baustellen musste die Kirche bisher nicht geschlossen werden. „Die Sicherheit wurde überprüft“, betont Kleinhans. Aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste allerdings der Turmaufgang. Dieser soll nun als Erstes durch eine Zimmerei ertüchtigt werden.

Die Fassade bröckelt: Die Schäden sind inzwischen deutlich sichtbar. © Stefan Weinzierl

Pfarrer hofft auf Spenden

Derzeit geht man von Renovierungskosten in Höhe von knapp drei Millionen Euro aus. Doch angesichts von Lieferschwierigkeiten und der anhaltenden Preissteigerungen, kann momentan niemand abschätzen, wie viel die Renovierung wirklich kosten wird. Fest steht nur, dass 15 Prozent der Summe der Pfarrverband selbst beziehungsweise die Kirchenstiftung aufbringen muss. Dabei müsse man auf Rücklagen und Pachteinnahmen zurückgreifen. Auch auf Spenden hofft der Pfarradministrator. Damit noch etwas Geld für die Orgel von St. Nikolaus übrig bleibt. Die hat schon seit Längerem eine Generalreinigung nötig. Ob dafür nach der Renovierung aber noch das Geld reicht, weiß vermutlich nur der Herrgott.

Ungewiss ist auch, wie lange die Sanierungsarbeiten dauern. Kleinhans ist sicher, dass sie sich bis ins kommende Jahr hinziehen werden. Ob die Kirche in der Zwischenzeit auch gesperrt werden muss, steht noch nicht fest. Das hänge von den Arbeiten am Dachstuhl ab, sagt er.