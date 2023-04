Hier ist alles für die Katz: Großer Andrang auf Ferien-Paradies für Stubentiger

Von: Volker Camehn

Haben ein großes Herz für die kuschligen Stubentiger: Manfred und Gabriele Gröh. © Volker Camehn

Das „Felidae Inn“ in Brunnthal ist mehr als eine Ferien-Aufbewahrung für Stubentiger. Hier können Katzen tatsächlich Urlaub erleben.

Brunnthal – Im Wohnzimmer von Gabriele und Manfred Gröh ist es ausgesprochen sauber, auch wenn sich hier fünf Katzen tummeln. „Das sind unsere eigenen Tiere“, sagt Gabriele Gröh (60). Auf dem Sofa liegen zwei große Kissen mit aufgedruckten Katzengesichtern, ein bis zur Wohnzimmerdecke reichender Kratzbaum mit Liegeflächen dominiert den Raum. Der erste Eindruck: Hier ist alles reinlich – und natürlich für die Katz. „Sauberkeit ist wichtig“, betont Gabriele Gröh. In ihrem Hauptberuf ist sie Krankenschwester. Seit 2011 betreibt sie mit ihrem Mann, quasi als Nebenerwerb, das „Felidae Inn“ in Brunnthal-Faistenhaar, eine Ferien-Pension für Katzen, wenn deren Frauchen und Herrchen selber Urlaub machen. „Im Gegensatz zu Hunden, die man ja leicht mal mitnehmen kann, ist es auf Reisen mit Katzen schwierig“, sagt Manfred Gröh. Aufenthalt im Hotel, in der Ferienwohnung, in fremder Umgebung? Schwer vorstellbar.

Platz für bis zu 14 Katzen

Pensions- und Privatkatzen sind bei den Gröhs streng getrennt. Die Gäste logieren im Souterrain: Bis zu 14 Katzen haben hier, im Kellergeschoss Platz, zur Oster-Ferienzeit war man ausgebucht. Ein heller, etwa 40 Quadratmeter großer Raum, den Ehemann Manfred mit Kratzbäumen, Ruhezonen, Kletter- und Spielmöglichkeiten ausgebaut hat, nachdem 2011 die gemeinsame Tochter ausgezogen war. Ein bisschen Dschungelatmosphäre herrscht hier.

Paradies für Katzen: Die Pension ist ausgestattet mit vielen Kratzbäumen, Ruhezonen, Kletter- und Spielmöglichkeiten. Auch zwei Außengehege gibt es. © privat

„Katzen sind sehr soziale Wesen“, betont denn auch Gabriele Gröh. „Da man sie immer nur alleine jagen sieht, haben sie so ein Einzelgänger-Image. Aber das ist Unfug.“ Gröh empfiehlt deshalb: „Wenn man sich eine Katze zulegen will, dann lieber gleich zwei.“ Alles andere sei nicht tiergerecht.

Zwei große Außengehege

Leben sie mit ihren Artgenossen auf verhältnismäßig engem Raum, so wie hier auf Zeit im „Felidae Inn“, sei es vor allem wichtig, dass sie auf ihren Schleich- und Kletterwegen stets Ausweichmöglichkeiten haben, „sonst gibt’s Rabatz“. Was es im „Felidae Inn“ sonst noch gibt, sind zwei großräumige Außenkäfige im angrenzenden Garten, welche die Pensionsgäste direkt vom Keller durch eine Luke erreichen können. Auch hier gibt es dann entsprechende Spieloptionen und Liegeflächen. „Aber ganz ohne Käfig geht es eben nicht“, sagt Gabriele Gröh. Die Gefahr, dass die Katzen auf der Straße überfahren würden, ist einfach zu groß. Für die gewerbliche Katzenpflege verlangte das Veterinäramt von Gabriele Gröh unter anderem einen entsprechenden Sachkundenachweis: „Sollte doch mal eine krank sein, muss ich das ja erkennen können und gegebenenfalls zum Tierarzt.“

14 Euro pro Tag

Groß ist hier auch die Nachfrage für einen Katzenplatz. „Dreiviertel unserer Kundschaft sind Stammgäste, die Katzen sind etwa zwei bis drei Wochen da, manche auch schon mal länger.“ Die Klientel reicht vom Studenten bis zum Rechtsanwalt. Und wer wissen will, ob es seinem Liebling gut geht, der kann auf die Facebook-Seite der Gröhs gehen, dort veröffentlicht das Ehepaar regelmäßig Fotos seiner vierbeinigen Gäste. 14 Euro kostet deren Unterbringung pro Tag, Futter kostet zwei Euro extra, es sei denn, man liefert es mit. Gefüttert wird zweimal am Tag, Trocken- und Nassfutter, „eben offenes Buffet“, wie es Manfred Gröh formuliert. Zudem ist regelmäßiges Fellbürsten angesagt und ja, die Katzenklos müssen sauber gehalten werden. Was für Gabriele Gröh bedeutet: Zwischen 6 und 8 Uhr morgens Katzenservice, ehe sie nach Otterfing fährt, wo sie vor allem Demenzpatienten betreut. „Die Katzen sind auch ein guter Ausgleich zu meiner Arbeit“, sagt Gabriele Gröh. Das Kümmern hat hier auch etwas Beruhigendes.

Hohe Nachfrage selbst aus Österreich

Gröhs Pension genießt einen guten Ruf, viele Katzenbesitzer haben schon für 2024 gebucht. „Mittlerweile haben wir auch Anfragen aus Österreich“, sagt Manfred Gröh. Die Kundenbindung sei eng, nicht wenige riefen auch an, wenn sie mal einen Rat brauchen. Keine Frage: Vielen Katzenbesitzern gilt das Ehepaar Gröh inzwischen auch als Experten für Stubentiger.