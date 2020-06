Motorradfahrerin prallt gegen Lkw

Ein Lkw-Fahrer hat eine 22-jährigen Motorradfahrerin in Kirchstockach übersehen. Die Frau prallte gegen den Lkw und wurde schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war eine 22-jährige Münchnerin am vergangenen Freitag gegen 11.30 Uhr in Kirchstockach unterwegs. Auf ihrer Kawasaki fuhr sie gerade auf der Taufkirchner Straße am Gelände des dortigen Kieswerks vorbei, als ihr ein Lkw entgegenkam, der nach links ins Kieswerk abbiegen wollte. Aus bisher unbekannten Gründen bemerkte der 49-jährige Fahrer aus München beim Abbiegen die entgegenkommende Motorradfahrerin nicht und schnitt ihr an der Einfahrt zum Kieswerk somit den Weg ab. Die Motorradfahrerin touchierte die Frontseite des Lkws. Im weiteren Verlauf kam sie mit dem Motorrad von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Unfall zog sie sich mehrere Knochenbrüche zu. Sie wurde vom Notarzt behandelt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus gebracht, befindet sich aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Am Motorrad entstand mindestens 10 000 Euro Schaden. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.