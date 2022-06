Von Wohnmobil gerammt: Hyundai dreht sich wie ein Kreisel auf der Staatsstraße

Von: Laura May

Der Hyundai-Fahrer kommt ins Krankenhaus./Symbolbild © dpa

Ein 75-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai auf der Staatsstraße 2070 als er plötzlich von der Seite gerammt wurde – das Wohnmobil hatte ein Stoppschild missachtet.

Brunnthal – Ein Hyundai und ein Wohnmobil der Marke Fiat sind am Freitag in Brunnthal aufeinander gefahren. Im Hyundai saß ein 75-Jähriger aus Bad Aibling, der in seinem PKW auf der Faistenhaarer Straße (St2070) Richtung Osten fuhr, so informiert die Polizei.

Ein 63-jähriger Mann aus Hohenbrunn fuhr mit seinem Wohnmobil (FCA Italy) auf der Ottobrunner Straße (St2367). Als er aud der Nebenstraße auf die Faistenhaarer Straße auffahren wollte, missachtete er offenbar das Stoppschild und fuhr einfach los.

Unfall Brunnthal: Über 20.000 Euro Schaden, Hyundai-Fahrer kommt ins Krankenhaus

Dabei übersah er der anrollenden Hyundai. Das Wohnmobil rammte den PKW, welcher sich mitsamt des 75-jährigen Fahrers wie ein Kreisel auf der Staatsstraße drehte.

Der Hyundai-Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus, sein Zustand ist aber nicht kritisch. Sein Hyundai hingegen erlitt Totalschaden, das Wohnmobil wurde an der Front beschädigt. Gesamtschaden: Rund 22.000 Euro.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 9.30 Uhr. Am Samstag wurde in Brunnthal ein 14-jähriger Schüler an einer Bushaltestelle von einem Peugeot erfasst.

