Schock für Brunnthaler Vereine: Traum von der Mehrzweckhalle platzt

Von: Harald Hettich

Teilen

Für die Sport-, Kultur- und Heimatvereine in Brunnthal wäre eine Mehrzweckhalle die Lösung für ihre Raumnot. (Symbolfoto) © Andreas Mayr

Der Traum von der Mehrzweckhalle in Brunnthal ist vorerst ausgeträumt. Die Gemeinde kann sich das Millionen-Projekt schlichtweg nicht leisten.

Brunnthal – Die Brunnthaler Vereine platzen aus allen Nähten, der Raumbedarf ist immens und seit Jahren wird deshalb über den Bau einer Mehrzweckhalle für die Sport-, Kultur- und Heimatvereine debattiert. Doch es wird vorerst beim Debattieren bleiben. Eine von der Kommune bei den Münchner Projektplanern LMR in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zum Bau einer Dreifachturnhalle auf einem Flurstück zwischen Brunnthal und Hofolding brachte klare Erkenntnisse:

Die finanzielle Situation Brunnthals lässt einen bis zu rund 20 Millionen Euro teuren Neubau nicht zu. „Es wird in drei Jahren noch keine Mehrzweckhalle stehen“, bekannte Bürgermeister Stefan Kern (CSU) ganz am Ende der Beratungen.

Der Hallentraum in der Flächengemeinde ist vorerst ausgeträumt. Immerhin verständigte sich der Gemeinderat auf ein weiteres Vorgehen. So sollen zunächst Einsparpotenziale ausgelotet werden. Damit soll sich dann der Finanzausschuss im Herbst beschäftigen. Womöglich kann dann ein abgespecktes Konzept erarbeitet werden.

Es hätte so schön sein können

Dabei waren die ausgearbeiteten Varianten der Planer durchaus schön. 18 örtliche Vereine hatten auf ein Anschreiben der Planer reagiert und ihre aktuell rund 2000 Mitglieder an den Start gebracht. Die Prognose der Vereine zeigt auf: Allein bis 2025 erwartet man beim TSV Brunnthal, TSV Hofolding und anderen einen Mitgliederzuwachs um rund 20 Prozent. Geprüft wurde ein möglicher Standort im Bereich der Brennerei im Umgriff der Hofoldinger Straße. Modelle von der „teilweise eingegrabenen Dreifach-Halle mit Flachdach“ und üppigem Freiflächenkonzept von Fußball-Kunstrasen über Tennis bis Bogenschießen zur „oberirdischen Halle mit reduziertem Flächenkonzept“ wurden gewälzt. In rund zwei Jahren Bauzeit könnte ein solches Areal fertiggestellt werden. Im Konjunktiv.

Denn spätestens beim Blick auf die Kosten hätten die Planer ihre farbenfrohen Folien-Modelle auch wieder einpacken können. Helmut Vorleitner junior (CSU) brachte die allgemeine Gefühlslage auf den Punkt: „Ich würde mich sehr über eine solche Dreifachhalle freuen, aber wir können sie uns schlicht nicht leisten!“.

Fraktionskollege Thomas Mayer argumentierte mit Zahlen. Wir haben zwölf Millionen Euro auf dem Vermögenskonto, auf der anderen Seite große Ausgaben vor uns“, betonte er mit Blick auf Kinderbetreuung bis Seniorenzentrum (wir berichteten). Mayer malte ein für die Vereine dunkles Bild. „Es wird wohl die nächsten zehn Jahre nicht funktionieren.“

Vereine ringen um Lösungen

Matthias Amtmann (UBW) in Doppelfunktion als Gemeinderat und Vorsitzender des TSV Brunnthal zeigte angesichts der Kosten Verständnis. Gleichzeitig müsse man „auf Basis der Studie kontinuierlich weiterarbeiten“ und womöglich eine „abgespeckte Version mit Halle oder Kunstrasen zuerst“ an den Start bringen. Er sah noch „Licht am Ende des Tunnels“.

Anton Mayers Tendenz als Vorsitzender des TSV Hofolding ging noch in eine andere Richtung. „Charmant“ sei auch die Idee einer sich selbst refinanzierenden Tennistraglufthalle im beschriebenen Bereich. Derzeit müsse man rund 90 Kinder und Jugendliche zwischen diversen Hallen hin- und herfahren. Bedarfe, die auch der aufstrebende Brunnthaler Fußball anmeldet. Ab den dreijährigen Kindern aufwärts gehen in manchen Altersklassen gleich mehrere Teams an den Liga-Start. Hofolding hält mit erfolgreichem Tischtennis dagegen. Nur Beispiele zweier von insgesamt 18 Vereinen mit steigendem Platzbedarf und großer Raumnot.

Man werde in jedem Fall mögliche Fördertöpfe anzapfen müssen, solle aus der Halle noch irgendwann Realität werden, betonte Rathauschef Kern.