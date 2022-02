Mit gefälschten Impfpässen, Drogen, Polizeijacke und Waffen im Auto aufgeflogen

Von: Günter Hiel

Diese Kontrolle hat sich mal richtig gelohnt. (Symbolfoto) © Jens Wolf dpa

Führerschein und Impfpässe gefälscht, Drogen und Schlagstock sowie eine Polizeijacke im Auto und Widerstand gegen die Polizei kommt auch noch hinzu: Nach einer Kontrolle auf der A8 bei Brunnthal hat ein junges Paar richtig Ärger.

Brunnthal - Am Sonntag, 30. Januar, gegen 11.30 Uh haben Beamte der Münchner Verkehrspolizei einen Opel auf der A8 Richtung Salzburg nahe Brunnthal kontrolliert. Dabei zeigte der Fahrer, ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, laut Polizeei einen kroatischen Führerschein vor, den die Beamten sofort als Fälschung erkannten und sicherstellten. Aber das war erst der Anfang.

Beifahrerin versucht, Drogen verschwinden zu lassen

Eine weitere Überprüfung ergab, dass gegen den 30-Jährigen ein Fahrverbot besteht. Seine Beifahrerin, eine 27-Jährige ebenfalls mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, händigte freiwillig eine geringe Menge Betäubungsmittel aus. Danach versuchte sie in einem scheinbar unbemerkten Moment etwas aus dem Auto zu werfen. Eine Socke, in der die Beamten weitere Drogen fanden.

Rauschgiftspürhund findet weitere Gegenstände zum Drogenkonsum

Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin wurden festgenommen. Zur weiteren Durchsuchung des Fahrzeuges wurde dieses zu einer Dienststelle der Münchner Polizei geschleppt. Eine Rauschgiftspürhund fand weitere Gegenständen, die im Zusammenhang mit dem Konsum und gegebenenfalls Verkauf von Betäubungsmitteln stehen.

Gefälschte Impfpässe, Polizeijacke und Schlagstock im Wagen

Außerdem waren im Wagen mehrere Impfpässe, ausgestellt sowohl auf die beiden Insassen als auch auf andere Personen. Mindestens zwei dieser Impfpässe wiesen Fälschungsmerkmale auf und wurden sichergestellt. Zudem entdeckten die Beamten im Fahrzeug einen Blaulichtfrontblitzer, ein analoges Funkgerät, einen verbotenen Teleskopschlagstock und eine Polizeieinsatzjacke. Alle diese Gegenstände wurden ebenfalls sichergestellt. Weitere Ermittlungen hierzu laufen noch.

Fahrer wehrt sich heftig

Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten sollte der 30-Jährige zur Blutentnahme gebracht werden. Dabei leistete er massiven Widerstand. Nach der Blutentnahme wurde er ebenso wie seine Beifahrerin der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Montag konnten beide einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der Haftbefehle erließ.

Lange Liste von Anzeigen - weitere Ermittlungen

Die beiden Tatverdächtigen wurden unter anderem wegen Urkundenfälschung, Betäubungsmitteldelikten, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Die Münchner Verkehrspolizei und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

