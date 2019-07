Neue Ortsmitte wird endlich eröffnet: Freibier in Brunnthal

In Brunnthals Ortsmitte soll endlich wieder Leben einkehren. Das Projekt um Hotel, Wohnungen und Gasthaus ist fertig. Am 13. Juli wird große Eröffnung gefeiert.

Brunnthal– Jahrelang war die neue Ortsmitte in Brunnthal das zentrale Thema in der Gemeinde. Immer wieder gab es Streit um die Planungen und um die Kosten des ehemaligen Lutterschmid-Areals. Am Ende verschlang das Projekt 11,4 Millionen Euro. Auch der Zeitplan wurde wieder und wieder nach hinten verschoben. Jetzt, nach drei Jahren Planungs- und Bauzeit, wird die neue Ortsmitte eingeweiht – mit einem großen Fest am Samstag, 13. Juli.

So heißt das neue Wirtshaus

Mit Gaststätte, Hotel, Gewerbe- und Gemeinde-Wohnungen soll nun wieder mehr Leben in die Ortsmitte einkehren. Das Landhotel ist ausgestattet mit 33 Doppelzimmern sowie einem Veranstaltungssaal für bis zu 200 Gäste für Hochzeiten, Theatervorstellungen oder andere Events. Eingebettet in das Landhotel ist das neue Restaurant „KITZ“. Wirt Rudolf Schall hat es sich zum Ziel gesetzt, daraus eine „gemütliche Dorfwirtschaft und einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt“ zu machen. Die Produkte kommen aus der Region. Ausgeschenkt wird Ayinger Bier.

Eröffnungsfest mit Freibier

Das Eröffnungsfest beginnt am Samstag um 11 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeister Stefan Kern (CSU). Außerdem werden die Verantwortlichen das Projekt noch einmal genau vorstellen. Dazu gibt es Freibier und Musik mit der „Hofoldinger Musi“. Auch Landrat Christoph Göbel (CSU), CSU-Sozialministerin Kerstin Schreyer und Bundestagsabgeordneter Florian Hahn (CSU) haben ihr Kommen zugesagt. Um 15 und um 18 Uhr steht eine Modenschau auf dem Programm, und von 19 bis 24 Uhr sorgen Chriara S. und Band, das Duo Lalia sowie Lio & Markus für Unterhaltung.

