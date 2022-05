Tradition trifft auf Tagliatelle: Neue Pächter im alten Café Momm

Von: Harald Hettich

Mit neuen kulinarischen Ideen wollen Pinar und Michael Kleiner Schwung ins alte Café Momm bringen und den Geschmacksnerv der Gäste treffen. © Harald Hettich

Das alte Café Momm in Otterloh ist in neuen Händen. Pinar und Michael Kleiner wollen mit ihrer Osteria samt Café Schwung in das Traditionshaus bringen.

Otterloh – Ein himmlischer Duft von Pizza aus dem Holzofen weht einem im neuen Caffe’Osteria „La Lontra“ in Otterloh in die Nase. Eine Lasagne al Forno wird dampfend aus der Küche in die Gaststube mit schmuckem Wintergarten balanciert. Wer das alte Café Momm kennt, das hier seit 1954 seine Gäste mit gutbürgerlicher Küche verwöhnt hatte, der reibt sich erst einmal verwundert die Augen.

Neues Interieur und heimeliges Ambiente

Den gastronomischen Kernbereich der Wirtschaft haben die Momms seit diesem Frühjahr verpachtet und in die Hände des Wirte-Ehepaars Pinar und Michael Kleiner aus München vergeben. Mit umfangreicher Weinkarte, Kuchen, italienischer Pasta und Pizza, aber auch mit viel regionaler und saisonaler Küche wollen die Kleiners ihre Gäste verwöhnen. „Die Karte ist klein, aber stets nur mit frischen Gerichten und Zutaten sortiert und komponiert“, erklärt Pinar Kleiner. Auch drinnen hat sich einiges verändert: neue Tische und Stühle, eine ebenso neue Bar mit imposanter Siebträger-Kaffeemaschine und liebevoller Deko. Dass Mittdreißiger-Paar hat sich viele Mühe für ein schönes und heimeliges Ambiente gegeben, das spürt man hier überall.

Name mit Bezug zum Ort

Trotz der neuen Pächter bleibt vieles hier aber vertraut. Das fängt schon mit dem Namen des Lokals an. Denn „La Lontra“ heißt zu deutsch „Otter“ und stellt so gleich mit dem neuen Schriftzug einen Bezug zum Dorf und zur Tradition her. „Wir fanden einfach auch den Namen schön, so ist das entstanden“, erzählt die Wirtin. Auch der über Generationen gepflegte, familiäre Anstrich bleibt in Otterlohs traditionsreicher Gaststätte gewahrt, wenn auch unter geänderten Vorzeichen. „Das La Lontra wird von uns als echter Familienbetrieb geführt“, fügt die Chefin stolz an. „Mein Mann leitet und organisiert die Küche, unsere Töchter arbeiten beide im Service und im Kuchenverkauf“. Party-Service und Feiern gehören auch zum Portfolio des Hauses.

Konditorei bleibt in Momm-Händen

Auf die Torten und gebackenen Köstlichkeiten aus bewährter Momm-Tradition muss hier übrigens niemand verzichten. „Es war uns bei der Verpachtung wichtig, dass die neuen Wirtsleute unsere süßen Sachen abnehmen“, erklärt Konditorei-Chef Benedikt Momm. Deren Zubereitung bleibt weiter das Revier des jungen Konditormeisters. Zusammen mit den Eltern und seinem Bruder Sebastian hatte das Quartett viele Jahre das gesamte Ensemble aus Gasthof und Café sowie Fremdenzimmern und Pension geleitet. „Jetzt macht mein Bruder weiter das Catering und die Eltern kümmern sich um die Pension“, erklärt Benedikt Momm. Das verleiht dem Haus auch Beständigkeit.

Pizzabäcker aus Sizilien

Gerade schwebt die langjährige Mitarbeiterin Fatima ins Lokal. Sie arbeitet Vollzeit im Service. Die Wirte, die sich an früherer Dienststätte im Augustiner kennenlernten und vor dem „La Lontra“ verschiedene andere Stationen von Käfer bis Schuhbeck absolvierten, arbeiten mit Fatima schon lange zusammen. Dazu wird auch Pinars Kleiners Bruder ab Juni das Küchenteam verstärken. Demnächst stößt auch ein neuer Pizzabäcker aus Sizilien zum Team dazu.