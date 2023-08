Brunnthal hat ein neues Kinderhaus

Von: Volker Camehn

Teilen

Symbolische Schlüsselübergabe bei der Einweihungsfeier: (v.l.) Tina Ruhe (FortSchritt Bayern), Kinderhaus-Leiterin Maxi Andrä, Bürgermeister Stefan Kern und Ingrid Henkel (Personalverantwortliche FortSchritt Bayern). © Volker Camehn

Moderner Bau, kreatives Konzept: Das neue Kinderhaus „Klangwelten“ in Brunnthal ist jetzt eingeweiht worden.

Brunnthal – In Brunnthal ist jetzt das neue Kinderhauses „Klangwelten“, das Anfang Mai den Betrieb aufgenommen hat, offiziell eingeweiht worden. Der Neubau an der Glonner Straße ist ein sogenanntes Hybridhaus, wie Bürgermeister Stefan Kern in seiner Begrüßungsansprache aufklärt. Zwei Jahre hat die Gemeinde hier bauen lassen. Hybridhaus heißt: Es besteht aus Beton und viel Holz. 450 Quadratmeter Fläche. Unten nun die Kita, in der Leiterin Maxi Andrä zusammen mit vier Teilzeitkräften (Sivia Kronester, Katrin Michalka, Sabrina Kampe, Uta Mauermann) derzeit 19 Kinder betreut. „Ab September sind es dann 25“, sagt Andrä. Insgesamt ist hier Platz für 37 Kinder, aber dafür reicht aktuell das Personal nicht.

7,2 Millionen Euro Kosten

In der Krippengruppe sind Kinder zwischen zehn Monate und drei Jahren, in der Kindergartengruppe im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung. Über der Kita gibt es Wohnungen, „geförderter Wohnungsbau“, so Stefan Kern. 7,2 Millionen Euro habe dieser moderne Bau gekostet, davon 2,3 Millionen allein der Kindergarten. „Vielleicht wollen hier ja mal Kita-Angestellte wohnen“, lockt der Rathauschef.

Platz für 37 Kinder gibt es im neuen Kinderhaus „Klangwelten“, doch dafür fehlt das Personal. © Volker Camehn

Träger ist „FortSchritt Bayern“

Träger der „Klangwelten“ ist die FortSchritt Bayern gGmbH mit Sitz in Niederpöcking im Landkreis Starnberg. FortSchritt Bayern ist nach eigenen Angaben „ein freier, gemeinnütziger Träger für die ganzheitliche Kinderbetreuung in inklusiven Kinderkrippen, Kindergärten und in Kinderhorten“. Insgesamt 40 FortSchritt-Einrichtungen gibt es, wie Tina Ruhe, Pädagogische Ansprechpartnerin und Kita-Leiterin in Weilheim, sagt. Darunter auch Wohngruppen für junge Erwachsene. Alle Einrichtungen befinden sich „im Speckgürtel von München“, ergänzt Personalerin Ingrid Henkel, insgesamt beschäftige das Unternehmen 460 Mitarbeiter.

„Haben uns super gut eingelebt“

Maxi Andrä war zuvor stellvertretende Kita-Leiterin in der Nachbargemeinde Sauerlach. Brunnthal ist für sie also auch ein „beruflicher Aufstieg“, wie sie sagt. Sichtlich euphorisiert verteilt sie an diesem Vormittag denn auch jede Menge Lob und Dank, an die Gemeinde („Gute Zusammenarbeit!) und ihr Team („Alle sind hier mit ganzem Herzen dabei und haben jede Menge Überstunden geleistet“). Kurz: „Wir haben uns hier super gut eingelebt.“

Musikpädagogische Konzepte

Super gut soll auch das pädagogische Konzept sein. Klangwelten? Hier geht es auch um musikpädagogische Konzepte. Ein Klavier steht bereits zur Verfügung, in Kürze soll noch ein Schlagzeug hinzukommen. Musizieren in der Gruppe, Instrumente selber basteln, Stücke aufführen – Maxi Andrä setzt hier auf die ganze Bandbreite musikalischer Früherziehungsmöglichkeiten. „Ich singe selber leidenschaftlich gern“, sagt sie, Andrä veröffentlicht regelmäßig Videos, unter anderem auf YouTube und TikTok. Sogar auf Spotify kann man sie abrufen. Jetzt singt sie aber erstmal zusammen mit Eltern und Kindern „Wir feiern heute Sommerfest“. Darin heißt es: „Freut euch mit uns und feiert mit, dann wird das Fest ein Hit.“ Wurde es dann auch.