Paketdienstfahrer mit Drogen im Blut auf der A8 erwischt

Von: Laura May

25-Jähriger war Polizei bereits bekannt/Symbolbild © Daniel Karmann

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle hat die Polizei einen Paketdienstfahrer angehalten – der 25-Jährige musste letztes Jahr schon einmal seinen Führerschein abgeben.

Brunnthal – Die Polizei hat einen jungen Mann mit Drogen im Blut auf der Autobahn erwischt. Am Samstag, 3. Dezember, gegen 20.30 Uhr stoppten die Beamten einen Kleintransporter aus dem Kreis Freising bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle, so informiert die Autobahnpolizei Holzkirchen.

Am Steuer des Transporters saß ein 25-jähriger Mann, der als Paketdienstfahrer auf der A8 Richtung München unterwegs war. Bei Überprüfung seines Namens bemerkte die Polizei direkt, dass der junge Mann in der Vergangenheit schon „mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten“ war.

Brunnthal: 25-Jähriger musste bereits letztes Jahr Führerschein wegen Drogen abgeben

Bereits im vergangenen Jahr musste er seinen Führerschein abgeben, weil er unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Auf Nachfrage der Beamten gab der junge Mann sofort ehrlich an, dass er in den letzten Tagen etwas konsumiert hat. Ein vor Ort durchgeführter Urintest bestätigte dies, wie aus den Informationen der Polizei hervorgeht.

Daraufhin fuhren sie mit dem Mann zur Dienststelle und führten dort einen Bluttest durch. Da der gebürtige Rumäne keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldbuße hinterlegen, die er nach einigen Telefonaten mit Kollegen aufbringen konnte.

A8 bei Brunnthal: Wiederholungstäter – Bußgeld verdoppelt sich

Da es sich bei der Aktion um einen sogenannten Zweitverstoß handelt, also eine Wiederholungstat, verdoppelte sich das reguläre Bußgeld von 500 Euro auf 1000 Euro und aus einem Monat Fahrverbot werden nun drei Monate.

Durch die empfindliche Geldbuße könne der Berufskraftfahrer „aus seinen Fehlern lernen“, heißt es vonseiten der Polizei.

