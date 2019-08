Niedliche Hundewelpen sollten vertickt werden

Wie kann man nur so herzlos sein? Drei kleine Welpen hat die Polizei heute Nachmittag auf der Autobahn A8 befreit. Sie wurden auf der offenen Ladefläche eines Anhängers transportiert.

Beamte der Autobahnpolizei Holzkirchen stoppten gegen 14 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München einen rumänischen Pkw mit Anhänger kurz vor der Anschlussstelle Hofoldinger Forst. Auf der offenen Ladefläche entdeckten die Beamten die drei Mischlingshunde. Sie kauerten ohne Sicherung auf engstem Raum, in einer Ecke des Anhängers und standen bei der Kontrolle größtenteils in ihrem eigenen Ausscheidungen, Fressen und Wasser waren nicht vorhanden, meldet die Polizei. Eine Überprüfung der mitgeführten Dokumente ergab, dass die noch nicht einmal drei Monate alten Welpen keine für die Einfuhr notwendige Tollwutimpfung erhielten. Die Hunde wurden ins Tierheim Riem gebracht, meldet die Polizei.

Den rumänischen Hundezüchter, der die Tiere nach derzeitigem Ermittlungsstand in Deutschland verticken wollte, erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Hundezüchter noch weitere sieben Personen. Gegen eine Mitfahrerin bestand obendrein noch ein Haftbefehl aufgrund eines Diebstahls, der sich durch eine Zahlung von 560 Euro abwenden ließ, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. icb





