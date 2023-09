Gestohlene Fahrräder gefunden - Polizei sucht Besitzer

Von: Günter Hiel

Die Polizei sucht die Besitzer von neun gestohlenen Fahrrädern (Symbolbild) © DPA-Bildfunk

Nach dem Fund von neun teuren gestohlenen Fahrrädern auf einem Feldweg bei Brunnthal sucht die Polizei jetzt die Besitzer der Radl.

Brunnthal/Putzbrunn - Bereits am Sonntag, 20. August, gegen 10.30 Uhr, haben Passanten neun hochwertige Fahrräder auf einem Feldweg im Brunnthaler Gemeindeteil Portenläng gefunden, meldet die Polizei. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Damen- und Kinderräder. Auch ein Pedelec ist darunter. Bisher sind diese Fahrräder nicht als gestohlen gemeldet worden, weshalb man sie den Besitzern noch nicht zuordnen konnte, meldet die Polizei.

Möglicher Zusammenhang mit Fällen in Putzbrunn und Haar

Es wird vermutet, dass die gestohlenen Fahrräder in Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in einen Motorradladen in Putzbrunn am Montag, 21. August, gegen 3.15 Uhr, stehen sowie mit zwei versuchten Fahrraddiebstählen in Haar, die ebenfalls am Montag, 21. August, in den Nachtstunden stattfanden. In allen Fällen wurden die Täter von Zeugen überrascht und flüchteten vermummt mit Fahrrädern.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Fahrrädern bzw. zu Wahrnehmungen rund um den Bereich Portenläng geben kann, die im Zusammenhang mit den gestohlenen Fahrrädern stehen, wird gebeten, sich direkt mit der Polizeiinspektion 31, Tel.: 089/61562-0, in Verbindung zu setzen.