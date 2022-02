Runder Tisch soll Fragen zur Ganztagsbetreuung klären

Von: Volker Camehn

Muss die Grundschule Brunnthal erweitert werden? Der ab 2026 geltende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung wirft viele Fragen auf. © Volker Camehn

Ab 2026 besteht für Grundschüler ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Grund genug, dass die Gemeinde Brunnthal nun Vorbereitungen für den Ernstfall trifft – auch wenn es seitens des Bundes noch keine detaillierten Vorgaben gibt.

Brunnthal - Der Gemeinderat hat jetzt einstimmig beschlossen, die Umsetzung des Rechtsanspruches anzugehen. Als einen der ersten Schritte will man alle Betroffenen – von der Schule über die Eltern bis zu den Trägern an einen Tisch holen.

„Wir warten auf die Festsetzungen, was den Rechtsanspruch ab 2026 auf Ganztagesbetreuung angeht. Dafür müssen wir prüfen, ob ein Ausbau der Grundschule notwendig ist“, hatte Zweiter Bürgermeister Thomas Mayer (CSU) bereits im Dezember vergangenen Jahres erklärt. Um mehr Planungssicherheit in Sachen Ganztagsbetreuung zu haben, hatte die CSU-Fraktion zudem Anfang des Jahres einen Antrag gestellt. „Fortentwicklung der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in der Gemeinde Brunnthal“, lautete der Titel der Eingabe. Doch wie und in welchem Umfang fortentwickelt werden soll und muss – das ist den Gemeindevertretern bislang noch unklar.

CSU macht Druck

Die Unwägbarkeiten sind keinesfalls hausgemacht, es ist zur zeit noch eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Bürgermeister Stefan Kern (CSU) verweist in diesem Zusammenhang unter anderem auf den „akuten Lehrermangel“, das geplante Ganztagsbetreuungsangebot würde das Problem wohl noch verschärfen. Hinzu kommt: Wie sieht der Bedarf in der Gemeinde überhaupt aus, was wollen eigentlich die Eltern? Und wenn Ganztagsbetreuung, dann welche Schulform: offene oder gebundene Ganztagsschule (siehe Kasten)? „Die Eltern wollen Flexibilität“, ist sich der CSU-Fraktionsvorsitzende Fabian Sass sicher.

Die Ausgangslage stellt sich laut Sass im Detail wie folgt da: Die Ganztagsbetreuung in der Grundschule sehe „einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor, inklusive Unterrichtszeit“, heißt es im Antrag der CSU, die die derzeit bekannten Vorgaben für den Rechtsanspruch aufführt. Die Länder könnten demnach eine Schließzeit von maximal vier Wochen in den Ferien regeln. „Die Ganztagsbetreuung kann sowohl in Horten als auch in offenen und gebundenen Ganztagsschulen umgesetzt werden.“

Derzeit nur Auswahl zwischen Hort und Mittagsbetreuung

In Brunnthal können die Grundschulkinder, die eine Nachmittagsbetreuung benötigen, derzeit zwischen Hort und Mittagsbetreuung wählen. Nach dem regulären Unterricht besuchen die Kinder dann die entsprechenden Einrichtungen. Zur Zeit besuchen 216 Kinder die Grundschule in Brunnthal. Hiervon gehen 112 in die Mittagsbetreuung und 62 Schüler in den Hort, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. An diesen Zahlen dürfte sich zumindest laut Geburtsstatistik für die Schülerprognose wenig ändern.

Dennoch: „Um den Rechtsanspruch ab August 2026 erfüllen zu können, ist es notwendig sich frühzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen. Neben der Notwendigkeit von möglichen Ausschreibungen von Kooperationspartnern oder baulichen Maßnahmen, müssen wir zuerst den Bedarf der Familien im Gemeindegebiet erfahren“, fordert deshalb Fabian Sass. Vor allem seien hier die Betreuungsdauer sowie die Notwendigkeit einer Ferienbetreuung abzustimmen.

Noch viele Fragen offen

„Aktuell bietet nur der Hort eine Ferienbetreuung entsprechend den rechtlichen Vorgaben an. Die Gemeinde soll deshalb eine dezidierte Bedarfs- und Machbarkeitsanalyse auf den Weg bringen: Welche Unterrichtsformen bietet zukünftig die Grundschule Brunnthal an? Sollen Ganztagsklassen gebildet werden? Welcher Träger betreibt die Außerschulische Betreuung mit welchem Konzept? Wie viele Hortplätze werden zukünftig benötigt? Welche Rolle übernimmt zukünftig die Mittagsbetreuung und welche Kooperationen können mit den örtlichen Vereinen oder Organisationen eingegangen werden?

„Um all diese Fragen klären zu können, bedarf es einer koordinierten Abstimmung mit Elternvertretern, Schule, Hort und Mittagsbetreuung“, heißt es. Die Gemeinde will deshalb zu einem runden Tische einladen, unter Beteiligung von Elternvertretern, Schule, Hort und Mittagsbetreuung. Ein erster Zwischenbericht soll im Juni vorliegen.

