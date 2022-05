Brunnthal schafft Wohnraum - direkt neben der Kirche

Von: Harald Hettich

Direkt neben dem Friedhof im rot umrandeten Bereich sollen neue kommunale Wohnungen entstehen. © Google Maps

Auch die Gemeinde Brunnthal braucht mehr Wohnraum. Und weil der Platz nun einmal endlich ist, müssen auch sensible Areale angetastet werden. Auf einem Flurstück nördlich der Faistenhaarer Straße und südöstlich des Hofoldinger Friedhofs sollen daher demnächst insgesamt zehn neue, kommunale Wohnungen entstehen.

Brunnthal - Mit klarer Mehrheit von 17 zu eins Stimmen verständigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf einen Neubau von zwei versetzten Gebäuden – mit einer Länge von gut 14 und knapp 13 Metern. Das dreigeschossige Ensemble mit Satteldach soll Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen bieten. Mit 11:7-Mehrheit entschied sich der Rat für eine massive Ziegelbauweise. Noch knapper geriet die Entscheidung beim Thema Tiefgarage. Mit 10:8 Stimmen entschieden die Brunnthaler Räte sich am Ende für eine Tiefgarage samt östlicher Zufahrtsrampe.

Sensibler Bereich

Das Vorhaben, das neue Wohn-Areal sensibel in die Umgebung einzupassen, ist dabei offenbar nicht leicht. Schließlich gilt es, auch die notwendigen Erweiterungsflächen des angrenzenden Friedhofs von Heilig Kreuz zu berücksichtigen. Der Rat verständigte sich einstimmig darauf, beim Bau einen Mindestabstand von vier Metern zugunsten einer später womöglich notwendigen Friedhofserweiterung zu sichern. „Es gilt, die Friedhofserweiterungsfläche im Norden des Planungsgrundstückes so wenig wie möglich in Anspruch zu nehmen“, betonte Bürgermeister Stefan Kern (CSU).

Allerdings verändert sich auch die Art der Bestattung. „Es werden in unseren Bereichen immer mehr Urnengräber gestaltet“, betonte Kern. Platz braucht es dafür weniger als auf herkömmlich und traditionell mit Einzelgräbern ausgestalteten Gottesäckern. Dies könne auch einem möglicherweise noch erweiterten Wohnbau in die Karten spielen.

Kostenschätzung nicht möglich

Auch am südlichen Ende hat man seitens des Rates klare Vorstellungen von einer deutlichen Grünbegrenzung in Richtung der viel befahrenen Faistenhaarer Straße. Die beiden Projektplaner machten aber auf die räumliche Enge aufmerksam. Es werde auch Baum- und Grünsubstanz geopfert werden müssen, um baulich alles unterzubringen.

Eine Kostenschätzung konnte der Rat in der frühen Projektphase noch nicht abgeben. Allerdings zeichnet sich bereits ab, dass es mit Krediten und Zuschüssen der öffentlichen Hand für das durchaus ehrgeizige Kommunal-Projekt nicht unbedingt einfach werden dürfte. Ebenfalls einstimmig votierte der Rat etwa gegen einen KfW-Zuschuss, weil laut Rathaus bereits „die notwendige Zertifizierung zu teuer käme“. Brunnthal will kein Darlehen zur Finanzierung des Mehr-Millionen-Projektes aufnehmen – aber das kommunale Wohnraumförderprogramm des Freistaates nach Klärung der Voraussetzungen in Anspruch nehmen. Denn Wohnraum braucht es. Auch in Hofolding. Nur finanzierbar sollte er halt sein.