Eine einzige Feier fürs große Doppel-Jubiläum

Trachtenverein und Feuerwehr bereiten gemeinsame Festwoche für 2024 vor

Von Volker Camehn

Gemeinsame Sache machen in Brunnthal die freiwillige Feuerwehr und der Volkstrachtenverein Edelweiß: Ihre Vereinsjubiläen feiern Trachtler (100 Jahre) und Feuerwehr (150 Jahre) nicht separat, sondern zusammen mit einer großen Festwoche im Mai 2024.

Brunnthal – Ein „rauschendes Fest“ soll es werden, freut sich Thomas Mayer, Vorstandsvorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Brunnthal. Mit Bierzelt, Blasmusik und Festumzügen „durch unseren Heimatort“. Mit dabei sein wird auch der Heimat- und Volkstrachtenverein Edelweiß Brunnthal. Stattfinden soll das Ganze am Vatertagswochenende, vom 8. bis 12. Mai 2024.

Anlass für die geplante Feierwoche, unter anderem mit zwei Festumzügen mit jeweils vier bis fünf Kapellen und über zwei Kilometer Länge, sind gleich zwei Jubiläen: Zum einen holt der Trachtenverein seine überfällige Feier zum 100-jährigen Jubiläum nach. Die hätte eigentlich bereits 2020 stattfinden sollen, musste damals aber Corona-bedingt ausfallen. Die Feuerwehrler wollen hingegen ihren 150. Geburtstag feiern, der allerdings, streng genommen, erst 2025 ansteht. „Wir ziehen ihn aber ein Jahr vor, da wir an dem favorisierten Vatertags-Wochenende mit den Kameraden aus Aying kollidieren würden“, erklärt Mayer. Auch ein Jahr später sei mit „großer Konkurrenz aus den Nachbarlandkreisen“ zu rechnen. Jetzt also Mai 2024.

+ Historische Aufnahme: Die Freiwillige Feuerwehr Brunnthal im Jahr 1954. © Feuerwehr Brunnthal

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, Festschriften werden erstellt, die Infrastruktur muss geplant werden. Da geht es manchmal auch um Grundsitzliches: „Wir haben als Erstes mal die Toilettenhäuschen bestellt“, so Mayer.

1500-Leute-Bierzelt wird bei Doppelfeier besser ausgelastet

Dass die zwei Vereine ihr nachgeholtes und beziehungsweise vorgezogenes Jubiläum zusammen begehen, ist kein Zufall. Ein Grund ist rein pragmatischer Natur: Zwei Gastgeber mobilisieren mehr Gäste als einer alleine, wie Franz Erl, Zweiter Vorsitzender des Trachtenvereins, erklärt. „Das Bierzelt, das wir am Maurerweg aufstellen, fasst leicht 1500 Gäste. Wenn da nur 500 Leute kommen, verläuft sich das.“ Das wäre ein echter Stimmungskiller.

„Dass da zwei Vereine zusammenarbeiten, ist wichtig“, betont indes Bürgermeister Stefan Kern. Er hat die Schirmherrschaft für das Event übernommen. Nicht selten gäbe es unter den Vereinen starkes Konkurrenzdenken, gerade bei gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen, sagt er. Diese „Neidgedanken“ gebe es hier nicht, betont der Bürgermeister.

Im Gegenteil: Trachtler und Feuerwehrleute haben extra für dieses Doppel-Jubiläum eine GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) gegründet, schon um die Kosten, laut Franz Erl etwa 50 000 Euro, gemeinsam zu stemmen. Diese Rechtsform ist zudem nötig, weil hier zwei Vereine „einen Geschäftszweck“ verfolgen. „Wäre natürlich schön, wenn wir an den Feierlichkeiten etwas daran verdienen würden“, so Trachtler-Vorstand Georg Hauser. „Das Geld könnten wir dann wieder in und für die Vereine investieren.“

+ Gemeinsame Festplanung: (v.l.) Feuerwehr-Kommandant Marco Torriani, Norbert Loy, Thomas Mayer, Bürgermeister Stefan Kern sowie Georg Hauser und Franz Erl vom Vorstand des Trachtenvereins. © Volker Camehn

Von der Kooperation Trachtenverein Edelweiß und Brunnthaler Feuerwehr profitieren beide, wenn auch auf unterschiedliche Weise: „Die Trachtler hatten im Grunde schon die ganzen Planungen fertig“, erzählt Thomas Mayer. Andererseits sei die Feuerwehr durch ihre Einsätze im Ort stärker präsent. Hauser: „Der Trachtenverein muss sich einfach mehr bemühen, um ausreichend wahrgenommen zu werden.“ Und: „So eine Veranstaltung hilft zudem, die Vereinsmitglieder zu motivieren. Das pusht ungemein.“ Die Festwoche ist da sicher eine willkommene Werbemaßnahme.

Geplantes Programm 2024

8.5. Bieranstich mit der Blaskapelle Josef Menzel.

9.5. Feuerwehrfest (mit der Band „Never Mind“), Festumzug.

10.5. Kabarett mit Harry G.

11.5. Graugruppenplatteln, Tag der offenen Tür, Seniorennachmittag. Es spielt die Big Band des Bundespolizeiorchesters; Festzeltbetrieb mit der Darchinger Blaskapelle.

12.5. Trachtenfest, Festumzug.