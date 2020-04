Altbürgermeister Ludwig Kronester ist tot - Trauer um den „Anwalt der Hofoldinger“

Ludwig Kronester ist tot. Er war der letzte Bürgermeister der Gemeinde Hofolding, bevor diese in Brunnthal eingemeindet wurde. Seine Heimat hat er geprägt wie kaum ein Zweiter.

Hofolding– Er war von 1960 bis 1978 letzter Bürgermeister Hofoldings vor der Eingemeindung nach Brunnthal und politischer Wegbereiter. Nun ist Ludwig Kronester mit 93 Jahren verstorben. Die Beisetzung des prägenden Lokalpolitikers und überzeugten Hofoldingers musste zwar im Familienkreis stattfinden. Doch Blumen und Kränze auf dem Hofoldinger Friedhof zeugten von der Beliebtheit und Wertschätzung der Menschen aus der Gemeinde und der Region für den Altbürgermeister. Ein Requiem soll folgen, sobald es geht.

Reformhaus-Pionier gestorben: Bernd Büttner aus Sauerlach ist tot

Fleißiger Familienmensch

Ludwig Kronester wurde 1927 in Hofolding in eine Landwirtsfamilie geboren und war zeitlebens auf dem Hof am Eschenweg zuhause. Nach der Volksschule musste er zur Wehrmacht und geriet in Italien in Kriegsgefangenschaft. 1945 nach Hofolding zurückgekehrt, lernte er bald seine Margit kennen – „und lieben“, wie Sohn Martin ergänzt. Das Paar blieb fast ein Dreivierteljahrhundert vereint, bis dass der Tod es schied.

Ludwig Kronester war ein fleißiger Mann. Neben dem bäuerlichen Betrieb gründete er mit seiner Frau ein Transportunternehmen. Aus dem einzigen Firmen-Lkw wurde während des Wirtschaftswunders eine kleine Flotte von Teerkocher- und Kipperfahrzeugen. „Damit bin ich groß geworden“, erinnert sich Martin Kronester. Und mit dem Wald. „Mein Vater hatte eine große Liebe zum Forst, das haben wir als Kinder auch mitbekommen.“

Mitinitiator der Schutzgemeinschaft Hofoldinger Forst - und Flughafen-Verhinderer

Das prägte auch die politische Karriere Kronesters. Als Bürgermeister gestaltete er das Ortsbild und -leben mit geteerten Straßen, Glockensegnung und Kieswerkgründung entscheidend und wies neue Wohnbaugebiete aus. Doch widmete er sich dem Kampf gegen einen geplanten Großflughafen im Hofoldinger Forst. Daraus entstand die Schutzgemeinschaft für den Wald, die es nach über einem halben Jahrhundert immer noch gibt – im Gegensatz zu den Flughafen-Plänen.

Später war sogar Ludwig Kronester machtlos. Mit der Gebietsreform wurde Hofolding nach Brunnthal eingemeindet. „Ausgerechnet zu denen“, zitiert der Sohn den Vater. Wenn eins der legendären Fußballderbys gegen den größeren Nachbarn verloren ging, sei der Vater stocksauer gewesen. Immerhin: Kurz vor der Eingemeindung wurde das TSV-Vereinsheim fertig. Der Bürgermeister hatte die entscheidenden Strippen gezogen.

Windmessungen im Hofoldinger Forst haben begonnen

Für die Vereine da - und für seine Hofoldinger, auch nach der Eingemeindung

In vielen Vereinen und Organisationen war Ludwig Kronester lange Jahre aktiv – bei der Freiwilligen Feuerwehr, den Schützen, der Raiffeisenbank, beim TSV Hofolding oder in der Kriegerkameradschaft. Hart habe er zeitlebens gearbeitet, sagt sein Sohn – vor allem aber geschaut, dass es allen gut ging.

„Ludwig Kronester war immer ein guter Ratgeber und allseits beliebt – was für einen Bürgermeister nicht selbstverständlich ist“, sagt Brunnthals Rathauschef Stefan Kern. Bis 1990 setzte sich Kronester als Gemeinderat für die Hofoldinger Belange ein. „Wir sind keine Brunnthaler Kolonie!“ – eine Ansage mit Nachklang. Aber Kronester war vor allem Mann des Dialogs und der Menschen. Bis ins hohe Alter fuhr er mit seinem legendären orangen Unimog durch den Ort. Die Familie behält das Fahrzeug als Andenken an den Vater. Präsent bleibt Ludwig Kronester in der ganzen Gemeinde.

„Das Wertvollste in Bayern befindet sich hier“: Geheimes Lager in Corona-Zeiten