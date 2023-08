Trauer um einen Landwirt mit Leib und Seele

Von: Volker Camehn

Teilen

Josef Schulz ist im Alter von 92 Jahren gestorben. © privat

Brunnthal trauert um Josef Schulz. Er war Landwirt und Familienmensch mit Leib und Seele.

Brunnthal – Viel Freizeit hat er sich wahrlich nie gegönnt. Stets war Josef Schulz aus Brunnthal jedoch fester Bestandteil der Dorfgemeinschaft, er war Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr (zuletzt das älteste Mitglied) und aktiv im Trachtenverein, für über 70 Jahre wurde er mit der Ehrenmitgliedschaft geehrt. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.

Fleiß bestimmte sein Leben

Schon seine Kindheit war durch viel Arbeit auf dem elterlichen Hof geprägt. Bereits im Alter von neun Jahren lernte er Bulldogfahren. Gar nicht so leicht für den Buben: Damit er überhaupt übers Lenkrad schauen konnte, musste er stehen. Und ja: Als Ältester der Geschwister war es selbstverständlich, dass er den „Früah“-Hof auch einmal übernehmen würde. Geboren wird Josef Schulz am 23. März 1931 auf dem elterlichen Hof „Beim Früah“ in Brunnthal. Er ist das erste Kind von Josef und Theresia Schulz. Bald sollen noch die Geschwister Resi, Maria und Toni folgen. Josef Schulz besucht nach der Volksschule die Landwirtschaftsschule in München. Er lernt seine Frau Katharina kennen, sie heiraten am 29. Juli 1963.

Alle drei Söhne erinnern sich gerne an die Ausflüge mit dem Vater

Bald kommen die drei Söhne Josef, Johann und Martin zur Welt. Die erinnern sich heute noch gern an die Ausflüge mit ihrem Vater, es geht in die Berge und aufs Oktoberfest. Im Winter fährt er mit ihnen zum Skifahren an den Hirschberg. Als Nicht-Skifahrer wartet er selber stets geduldig, bis die Kinder sich ausgetobt haben. Zusammen mit seiner Frau hat er schließlich den Hof übernommen und diesen dann vergrößert, renoviert und schließlich auch ein neues Wohnhaus gebaut. Dieses sollte sein Altersruhesitz werden.

Stolz auf seine Kühe, Kartoffeln und Brennholz

Josef Schulz ist Landwirt mit Leib und Seele, stolz auf seine Kühe und vor allem auch auf die Früah-Kartoffeln. Besonders lieb ist ihm dabei aber die Holzarbeit, und so macht er bis weit über den 80. Geburtstag hinaus noch immer sein Brennholz selber. Nachdem sein ältester Sohn Josef den Hof übernommen hatte, konnte er seinen Austrag genießen. Endlich wurde es ihm möglich, einmal nach Südtirol zu fahren, Ausflüge in die Berge, nach Birkenstein oder Altötting zu machen. Große Freude sollte er auch noch an seinen zehn Enkeln und zuletzt drei Urenkeln haben. Bis zum Schluss saß er gerne auf der Hausbank in seinem Garten und „wenn a Musi dabei war, dann war’s bsonders schee“.

Familie pflegt ihn bis zum Schluss

In den letzten zwei Jahren war Josef Schulz von Demenz gezeichnet. Dank der Pflege seiner Familie konnte er bis vier Wochen vor seinem Tod zu Hause leben. Nach einem Sturz musste er dann jedoch ins Krank