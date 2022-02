Unfall am Kreuz München-Süd: Kurzzeitig Vollsperrung der A 8

Von: Martin Becker

Teilen

Das unerlaubte Rechtsüberholen endete am Sonntagmorgen mit einem schweren Unfall am Autobahnkreuz München-Süd.

Am Kreuz München-Süd hatte die Polizei am Sonntagmorgen viel zu tun nach einem Unfall. © Friso Gentsch / dpa

Brunnthal – Ein misslungener Fahrstreifenwechsel führte am Sonntag zu einem spektakulären Unfall am Autobahnkreuz München-Süd. Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers musste die A 8 bei Brunnthal sogar kurzfristig komplett gesperrt werden; von Süden her bildete sich ein etwa drei Kilometer langer Stau.

Wie die zuständige Autobahnpolizeistation Holzkirchen berichtet, krachte es gegen 8.20 Uhr kurz vor dem Übergang von der A 8 zur A 99. Ein 30-Jähriger aus Bad Aibling überholte mit seinem Crysler verbotenerweise auf dem rechten Fahrstreifen der A 8 einen Kleintransporter, den ein Echinger (25) auf dem mittleren Fahrstreifen steuerte. Anschließend scherte der Crysler-Fahrer nach links aus und stieß dabei mit dem Kleintransporter zusammen. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Grünstreifen liegen. Alle Beteiligten wurden erlitten leichte Verletzungen – die drei Personen im Transporter und der Fahrer des Crysler wurden vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Sachschaden beträgt 50.000 Euro

Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut Autobahnpolizei summiert sich der Gesamtschaden auf rund 50 000 Euro. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Brunnthal, Hofolding, mehrere Rettungsfahrzeuge und mehrere Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Holzkirchen eingesetzt.

Die Autobahnpolizei weist „aus gegebenem Anlass“, wie es in der Pressemitteilung heißt, auf die Rettungsgasse bei Staubildung oder stockendem Verkehr hin. Diese sei auf dreispurigen Autobahnen – wie an der Unfallstelle – zwischen der äußersten linken und der rechts daneben liegenden Fahrspur zu bilden. Zudem betont die Autobahnpolizei, dass man bei Staus die Autobahn nur an den zulässigen Autobahnabfahrten verlassen darf; die Behelfsausfahrten sind dafür nicht vorgesehen, Verstöße werden mit einem Bußgeld in Höhe von 25 Euro geahndet.