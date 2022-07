Umgekipptes Wohnmobil blockiert drei Fahrspuren auf A8 – Stau über 10 Kilometer

Von: Laura May

Nach dem Unfall: Langer Stau auf A99./Symbolbild © Matthias Balk/dpa

Am Sonntagvormittag sind einige Ausflugspläne auf der A8 bei Brunnthal kurzfristig getrübt worden – ein umgekipptes Wohnmobil verursachte einen kilometerlangen Stau.

Brunnthal – Ein Wohnmobil ist am Sonntagvormittag bei einem Ausweichmanöver auf der A8 umgekippt und hat einen langen Stau verursacht.

Ein 61-Jähriger aus Essen fuhr gegen zehn Uhr vormittags auf der A8 auf dem rechten Fahrstreifen mit seinem Wohnmobil Richtung München, so berichtet die Polizei. In dem Wagen waren noch zwei weitere Personen.

Brunnthal: Wohnmobil kippt auf A8, eine Person verletzt – über 10 Kilometer Stau auf A8

Kurz vor dem Autobahnkreuz München-Süd zog ein PKW so knapp vor ihm ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen, dass der 61-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Durch das Ausweichmanöver kippte sein Wohnmobil und schlitterte gegen die rechte Leitplanke. Einer der drei Fahrzeuginsassen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Drei von vier Fahrstreifen wurden durch das umgekippte Wohnmobil für eine ganz Stunde gesperrt. Es entstand ein Rückstau von rund 10 Kilometern.

Brunnthal: Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur – über 30.000 Euro Schaden

An dem Wohnmobil entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro. Zudem wurden etwa 20 Meter Leitplanke im Wert von 3.000 Euro beschädigt, so die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Brunnthal sicherte mit mehreren Fahrzeugen die Unfallstelle und half bei der Bergung.

Die Polizei bittet um Hilfe zur Aufklärung: Zu dem Pkw, der durch seinen rücksichtslosen Fahrstreifenwechsel den Unfall verursachte, gibt es bisher keine Hinweise, da dieser einfach weiter fuhr, heißt es in der Pressemitteilung.

Zeugen werden gebeten sich bei der APS Holzkirchen (08024/9073-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

