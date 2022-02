Brunnthaler Wochenmarkt startet in die Frühlingsaison

Wochenmärkte sin einfach etwas Schönes. Symbolbild: © Peter Bauersachs

Der Brunnthaler Wochenmarkt ist zurück aus der Winterpause und startet rechtzeitig zum Frühjahrsbeginn mit frischen und regionalen Produkten in die neue Marktsaison.

Brunnthal – Da schlägt das Herz von lebensmittelbewussten Kunden höher: Der Wochenmarkt findet immer mittwochs von 8 bis 14 Uhr in der Ortsmitte Brunnthal gegenüber dem Rathaus statt. Bekannte Händler wie Christine und Martin Bohmann vom Obermaierhof aus Egmating bieten neben frischen Eiern von eigenen Landhennen auch selbst gemachte Eiernudeln, verführerischen Sahne-Eierlikör und demnächst auch gute Öle und Kräuteressige an. Martina Schechner von Martinas Räucherkammerl hat ein großes Angebot an regionalen Wurstschmankerl, Geräuchertem, Käse, und ihr selbst gemachter Fleischsalat erfreut sich nun auch in Brunnthal großer Beliebtheit.

Südländische Spezialitäten

Urlaubsgefühle holt man sich nach Hause, wenn man bei Familie Sadak südländische Spezialitäten wie eingelegten Schafskäse und Oliven, eingelegtes und gegrilltes Gemüse, verschiedene Brotaufstriche, Fladenbrot und Trockenfrüchte kauft. Sehr freuen sich die Organisatoren über die beiden neuen Marktstände: Der Obst- und Gemüsestand von Armin Heckl und der Stand der Hofbäckerei Waldinger werden ab dem 2. März den Brunnthaler Wochenmarkt bereichern.

Kurze Transportwege

Seit 50 Jahren baut der traditionell geführte landwirtschaftliche Familienbetrieb von Armin Heckl Gemüse und Kartoffeln an. In drei Gewächshäusern und im Freiland wachsen zum Beispiel Tomaten, Paprika und verschiedene Salate. Das weitere Angebot wird ausschließlich von Betrieben in der Nachbarschaft ergänzt, lange Transportwege und Qualitätsverlust werden dadurch vermieden. Früchte aus Übersee runden auf Kundenwunsch mittlerweile das Sortiment ab, und zur Spargelsaison bietet der Familienbetrieb Schrobenhauser Spargel an, da die Hofstelle mitten im Anbaugebiet liegt. Die Hofbäckerei Waldinger hat ein großes Sortiment an Kuchen, Schmalzgebäck und Brotspezialitäten im Gepäck, die von Hand aus Produkten der hofeigenen Landwirtschaft hergestellt werden. Nach dem Motto „Wie zu Oma´s Zeiten“ bäckt die Hofbäckerei Waldinger nach überlieferten Familienrezepten ohne Teiglinge, chemischen Zutaten oder Fertigprodukten. Alle Backwaren laufen nicht vom Band, sondern werden Stück für Stück in bester Qualität und mit viel Liebe zum Produkt gefertigt. mm