Coronakrise: Brunnthal beschließt Entlastungs-Paket für Gewerbe und Eltern

Die Coronakrise hat auch in Brunnthal unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die Gemeinde befürchtet massive Einbrüche bei den Steuereinnahmen. Dennoch will sie Gewerbetreibenden und Eltern und die Arme greifen.

Brunnthal– Die Coronakrise hat auch in Brunnthal unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde und den Haushaltsplan für die kommenden Jahre. In der Finanzausschuss-Sitzung beschlossen die Mitglieder weitreichende Änderungen. Im Mittelpunkt standen dabei die Entscheidung für einen notwendigen Nachtragshaushalt 2020 und die Ausweisung eines „ungeplanten Haushaltsbudgets“ in Höhe von zunächst genau 50 000 Euro.

Dazu beschloss der Ausschuss finanziell entlastende Maßnahmen für die örtlichen Gewerbetreibenden und im Bereich der Kinderbetreuung.

Massive Einbrüche bei Steuereinnahmen befürchtet

Aufgrund von Corona rechnet auch Brunnthal mit „massiven Einbrüchen“ bei der Gewerbesteuer. Bei den Haushaltsplanungen zum Jahreswechsel war man seitens der Gemeinde noch mit Gewerbesteuereinnahmen von 4,7 Millionen Euro für 2020 und 4,8 Millionen für 2021 ausgegangen. „Das wird nicht zu halten sein“, betont Bürgermeister Stefan Kern (CSU). „Wie hoch die Ausfälle sein werden, kann aber derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Auch bei der Einkommenssteuer rechnen die Gemeindeverantwortlichen um Kämmerer Andreas Haßelbacher mit deutlichen Einbrüchen. Damit nicht genug. Im Bereich der Mieten, Pachten und den gemeindlichen Anteilen bei Umsatz- und Grunderwerbsteuer rechnet man in Brunnthal mit deutlichen Verlusten.

Pachten und Mieten mindern

Auch bei den anstehenden Investitionen der Gemeinde müsse neu disponiert werden. Die Gemeinde plant deshalb nach Vorliegen konkreterer Zahlen im Verlauf dieses Jahres einen entsprechenden Nachtragshaushalt. Bereits jetzt soll aber Gewerbetreibenden und Bürgern geholfen werden. Auf Initiative von Gemeinderätin Ulla Gocke (CSU) einigte sich der Ausschuss auf ein vierteiliges Maßnahmenpaket für das örtliche Gewerbe. Pachten und Mieten für alle Gewerbe-Immobilien, die von Veranstaltungsverboten und Betriebsuntersagungen des Freistaates betroffen sind, sollen für den betreffenden Zeitraum auf Antrag „zinslos gestundet“ werden. Bei Betrieben in gemeindlichen Liegenschaften, die eingeschränkt weiterlaufen, sollen Miete und Pacht entsprechend gemindert werden. Der Vollzug von Gewerbesteuervorauszahlungen soll „zinslos“ für längstens zwei Monate ausgesetzt werden. Bestehende Gewerbesteuerforderungen werden laut Beschluss „auf Antrag bis drei Monate nach Aufhebung der Allgemeinverfügung gestundet“.

Gemeinde übernimmt Elternbeiträge für die Kinderbetreuung

Auf Initiative von Fabian Sass (CSU) sollen auch Eltern entlastet werden. Einstimmig befürwortete das Gremium, dass die Elternbeiträge für alle Kinderbetreuungseinrichtungen für den Monat April von der Gemeinde übernommen werden.