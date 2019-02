Ersterschließung: Brunnthaler werden vorerst nicht abkassiert

Soll die Gemeinde die Ersterschließung von Altstraßen vorantreiben und die Kosten von den Anwohnern abkassieren oder nicht? Darüber ist am Donnerstagabend im Gemeinderat eine hitzige Debatte entbrannt. Wegen der aktuellen politischen Entwicklungen zu dem Thema vertagte das Gremium am Ende die Entscheidung.

Brunnthal –Konkret geht es um die Buchenstraße, den Siegertsbrunner Weg und den Maurerweg – alte Straßen, die offiziell nie als solche hergestellt wurden. Walter Hölzel wohnt mit seiner Familie seit 20 Jahren im Siegertsbrunner Weg. Die Ankündigung der Gemeinde, die Straße von Grund auf zu erneuern und als Ersterschließung abzurechnen, hat ihn und die weiteren 17 Anwohner auf die Barrikaden gerufen. „Alle haben einen Antrag an den Bürgermeister unterschrieben, dass wir mit der Straße zufrieden sind, so wie sie ist“, sagt Hölzel. Klar sei die Teerdecke öfters ausgebessert worden, es gebe keinen festen Unterbau wie bei modernen Straßen, „doch wir sind eine Anliegerstraße“, so Hölzel. „Nur um bequemer oder optisch schöner zu unserem Haus zu fahren, will ich keine 30 000 Euro ausgeben.“

Bürgermeister Stefan Kern (CSU) sieht sich rechtlich verpflichtet, die Straße herzurichten und abzurechnen – und das bald. Denn seit einer Gesetzesänderung darf ab 1. April 2021 von Bürgern kein Erschließungsbeitrag mehr kassiert werden, wenn seit dem Beginn „der erstmaligen technischen Herstellung“ der Straße mindestens 25 Jahre vergangen sind. Doch schon jetzt ist unklar, ob das sein muss. SPD, PWB, UBW und Grüne forderten in einem Antrag, die Entscheidung zu verschieben. Hintergrund sind Äußerungen von Innenminister Joachim Herrmann, wonach die Kommune selbst entscheiden dürfe und nicht in Haftung genommen werde – was Bürgermeister Stefan Kern befürchtet. Er hatte einen Vertreter der Kommunalaufsicht zur Sitzung eingeladen, um die rechtliche Situation zu klären. Doch auch der kam ins Schwimmen angesichts der Fakten, die ihm Siegfried Hauser (PWB) vorlegte. Der hatte Aussagen von Landtagsabgeordneter gesammelt und Radio gehört. Dort hatte Innenminister Herrmann am Nachmittag von einem Koalitionsbeschluss gesprochen: Es gebe keine Verpflichtung für die Gemeinde, bei den alten Straßen abzukassieren, was man gegebenenfalls auch noch in das Kommunalabgabengesetz hineinschreiben werde.

Als Bürgermeister Kern darauf beharrte, dass es sich dabei lediglich um politische Absichtserklärungen handle, aber das geltende Recht etwas andere von der Gemeinde verlange, wetterte Hauser: „Lauter veraltetes Zeug.“ Und Hilde Minger (Grüne) sagte: „Diese politische Entwicklung hat sich seit Wochen angekündigt.“ Dass man als Gemeinde nicht angreifbar sei, glaubt Matthias Amtmann (UBW). „Auch nach jetzigem Recht dürfen wir entscheiden, ob eine Erschließung wirtschaftlich sinnvoll ist.“ Hauser sagte, dass es auch viele Straßen in Brunnthal gebe, wo man nicht nachweisen könne, ob ihre Erschließung jemals abgerechnet wurde – warum also jetzt der Druck? „Vor allem, wenn es die Bürger nicht wollen und die Gemeindefinanzen auf Rekordniveau sind.“ Thomas Mayer (CSU) plädierte dafür, das bestehende Recht weiter umzusetzen. „Was sagen wir sonst Bürgern, die wir schon abkassiert haben?“

„Wir befinden uns gerade in einem Umwandlungsprozess, wir sollten eine Entscheidung abwarten“, forderte Anouchka Andres (SPD). Dem folgte das Gremium am Ende mit großer Mehrheit.