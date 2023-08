Kreuzung wird umgebaut: Hier verschwindet ein Unfallschwerpunkt

Teilen

„Neuralgischer Knotenpunkt“: Das Staatliche Bauamt Freising baut die Kreuzung um. © bauamt

Die Kreuzung der Staatsstraßen 2070 und 2367 in Faistenhaar gilt als Unfallschwerpunkt. Nun wird sie umgebaut. Doch bereits vorab kommt es zu Straßensperrungen.

Faistenhaar – Die Kreuzung der Staatsstraßen 2070 und 2367 in Faistenhaar gilt als Unfallschwerpunkt. Und genau den will das Staatliche Bauamt Freising beheben. Die Behörde baut die Kreuzung daher um – in mehreren Bauphasen um.

Im Vorfeld des Umbaus beginnen die Bauarbeiten auf den Kreisstraßen M9 und M27, sie bekommen eine ärmmindernde Asphaltdeckschicht. Die Kreisstraße M27 wird daher vom 4. bis 26. September gesperrt. Für die Kreisstraße M9 erfolgt die Vollsperrung vom 10. bis zum 26. September.

Erst Asphalt,dann Umbau

Der Umbau der Kreuzung in Faistenhaar kann laut Staatlichem Bauamt erst nach Abschluss der Asphaltarbeiten beginnen. Dann wird eine Ampel errichtet und die Verkehrsinseln werden zu Linksabbiegespuren umgebaut. „Dadurch wird die Sicherheit an diesem neuralgischen Knotenpunkt für alle Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht“, erklärt das Bauamt. Für mobilitätseingeschränkte Menschen werden zudem taktile Elemente errichtet. Weiterhin wird die Entwässerung der Kreisstraße M 27 optimiert.

Die Bauarbeiten sollen Ende November abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen laut Staatlichem Bauamt Freising rund 1,2 Millionen Euro. „Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und die Anweisungen der Verkehrsführung zu beachten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Während der Bauarbeiten richtet der MVV zwei Ersatzhaltestellen in der Fichtestraße und in der Faistenhaarer Straße (für jede Fahrtrichtung) ein. Das Staatliche Bauamt ist nach eigenen Angaben bestrebt, die Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten, und dankt allen Bürgern für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Bauzeit.

Weitere Nachrichten aus Brunnthal und dem Landkreis München finden Sie hier.