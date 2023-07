Heftiger Unfall bei Faistenhaar: Fahrer kämpft um sein Leben

Von: Laura Forster

Der Wagen prallte gegen mehrere Bäume. © Thomas Gaulke

Aus ungeklärten Gründen ist ein Autofahrer am Montag gegen mehrere Bäume gekracht und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Faistenhaar - Auf der Kreisstraße M 9 zwischen Faistenhaar und Kleinkarolinenfeld hat sich am Montag gegen 14 Uhr ein schrecklicher Unfall ereignet, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Laut Unfallkommando war der Mann mit einem VW Golf unterwegs und kam rund zwei Kilometer südlich von Faistenhaar auf gerader Strecke aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen schoss über eine Böschung und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen mehrere Bäume. Der Wagen wurde völlig zertrümmert. Durch einen automatischen elektronischen Notruf wurden die Feuerwehren Hofolding und Otterfing alarmiert. Sie fanden den schwer verletzten und nicht ansprechbaren Fahrer eingeklemmt im Wrack vor und befreiten ihn mittels Rettungsschere. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Münchner Klinik. Laut Polizei war er am späten Nachmittag noch nicht außer Lebensgefahr. lf