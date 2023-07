Umbauen, anbauen: Feuerwehr Brunnthal modernisiert Gerätehaus

Von: Volker Camehn

Die Freiwillige Feuerwehr Brunnthal investiert aktuell in ihre Infrastruktur. (Symbolbild). © Uli Deck/ dpa

Die Baumaßnahmen der Brunnthaler Feuerwehr werden teurer als geplant.

Brunnthal – Es geht vor allem um Modernisierungsmaßnahmen: Die Freiwillige Feuerwehr Brunnthal investiert aktuell in ihre Infrastruktur. So sind etwa als Anbau des 23 Jahre alten Gebäudes zwei neue Garagen geplant, zudem sollen die Mannschaftsspinde künftig in einer eigenen Umkleidekabine stehen, nachdem sie bisher direkt in der Garage aufgestellt waren. Die Werkstatt und das Gerätelager sollen umgebaut werden.

Bis Mitte Oktober soll alles fertig sein

Auch Spannungsrisse in den Wänden des Gerätehauses gilt es abzudichten. „Hier wurde all die Jahre nichts gemacht“, erklärt Thomas Mayer, Brunnthals Zweiter Bürgermeister und seit über 30 Jahren bei der Feuerwehr engagiert. Bis Mitte Oktober sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Allein die Bauarbeiten am Bestandsgebäude waren mit 23 800 Euro veranschlagt worden, die Mehrkosten betragen jedoch rund 8000 Euro mehr. Diese insgesamt 31 800 Euro wurden jetzt vom Brunnthaler Bauausschuss mehrheitlich genehmigt, lediglich zwei Ausschuss-Mitglieder stimmten dagegen.

Feuerwehr erbringt viel Eigenleistung

Laut Beschluss soll nun Firma Mikan General-Bau-Gesellschaft Amberg „mit den Arbeiten im Altbestand (Werkstatt, Gerätelager) beauftragt“ werden, das Unternehmen „birkle + thomer + resch“ aus Tiefenbach soll die Risse im Altbestand verpressen. „Wir erbringen hier viel Eigenleistung, sonst würde es noch teurer werden“, so Thomas Mayer. Doch es geht nicht nur um Sanierung und Umbauten: Die Feuerwehr-Leute müssen Elektronik und IT auf den neuesten Stand bringen, so Mayer. Dabei ginge es unter anderem auch um Energiesparmaßnahmen: Heizung und Licht sollen künftig per Temperaturmessung oder per Bewegungsmelder effizient gesteuert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 8000 Euro.