Firma Ganser träumt von „Energiezentrum der Zukunft“

Von: Laura May

Teilen

Neue Pläne: Matthias Ganser und Günter Ganser wollen aus dem Gelände eine grüne Oase machen. © lm

Vom Baustoffunternehmen zum grünen Eldorado der Zukunft – das ist die Vision von Matthias Ganser. Mit Klimaschutz und regenerativer Energie will er den Landkreis modernisieren und Geld verdienen.

Brunnthal – Matthias Ganser hat einen Packen voller Pläne vor sich liegen. Er sitzt im Besprechungsraum der Ganser-Gruppe in Brunnthal. Draußen fahren lärmend Zementmischer vorbei, die Luft ist schwül und staubig: Über der Kaffeemaschine hängen große Porträts seiner verstorbenen Eltern, Günter und Rosemarie Ganser.

Mit einer Kiesgrube angefangen

1958 haben die beiden hier auf dem Gelände in Kirchstockach mit einer Kiesgrube angefangen. Eine kluge unternehmerische Entscheidung im baumotivierten Nachkriegsdeutschland. Mit Staub, Kies, Unmengen LKWs und stinkendem Kompost soll hier auf dem Ganser Gelände aber bald Schluss sein – die beiden Erben Matthias und Günter wollen aus dem Gelände eine grüne Energieoase machen: Neue Biogasanlage, Wasserstoff-Tankstelle, Geothermie, Solarfelder. „Bau war nach dem Krieg, Grün ist heute.“ Matthias Ganser hat große Pläne. Ausgedruckt vor sich liegen und noch viel größere in seinem Kopf. Er sieht den Grundbesitz seiner Familie in Brunnthal und Dürrnhaar als ökonomische und ökologische Chance für ein, wie er sagt, „Energiezentrum der Zukunft“.

Baustoffsektor in den 1990er Jahren erweitert

Eigentlich ist der 57-jährige Orthopäde, er arbeitete Jahrzehnte als Arzt. Sein Vater Günter Ganser starb 1987, und so führte Rosemarie Ganser mit dem älteren Sohn Günter Ganser jun. und Tante Helga Meyer den Betrieb weiter. Aus der Ganser Gruppe war über die Jahrzehnte schnell mehr als nur ein Kiesgrubenbetrieb geworden: Zum Kies kam Sand, zum Sand der Trockenbaustoff Sakret aus den USA, zum Sakret Frischbeton, zum Frischbeton eine Kompostieranlage. „Mein Bruder hat dann in den 90er Jahren den Baustoffsektor erweitert und den grünen Gedanken weitergeführt“, sagt Matthias Ganser.

1997 wurde in Zusammenarbeit mit dem Landkreis eine Bioabfallvergärungsanlage auf dem Ganser-Gelände eröffnet. „Die CSU hat damals schon grün gedacht“, betont Ganser.

Baustoffbereich ging an Rohrdorf-Zement

Nach dem Tod seiner Mutter Rosemarie 2016 gab Matthias Ganser 2019 seine Praxis auf, denn seine Tante wollte in den Ruhestand treten und sein Bruder war erkrankt. Er übernahm die Verwaltung der Grundstücke und den Entsorgungssektor der Firma. Der Baustoffbereich Ganser-Bau wurde an Rohrdorfer-Zement übergeben – weshalb vor dem Fenster des Besprechungsraums neben den Ganser Fahnen jetzt auch ein Rohrdorfer Banner weht.

Der Orthopäde scheint seine Entscheidung nicht zu bereuen. „Ich war lang genug Arzt“, sagt er, während er in seinem weißen BMW-SUV über sein Brunnthaler Gelände fährt, vorbei an Kiesbergen, Zementmischern, einer stillgelegten Kompostieranlage, der Geothermieanlage der Stadtwerke München (SWM) und der leer stehenden Biogasanlage des Landkreises.

Wasserschutz macht Strich durch die Rechnung

Die Anlage steht seit vergangenem Jahr still. Durch ein neues Wasserschutzgesetz darf sie auf diesem Teil des Ganser-Geländes nicht mehr betrieben werden. 20 Meter weiter wäre sie aber legal. Wenn Matthias Ganser davon erzählt, leuchten seine Augen vor Unverständnis. „Da kommen diese theoretischen Gesetze und machen da so ein Wasserschutzgebiet rein“, schimpft er, und führt im nächsten Moment schon angeregt seine Pläne für eine neue Biogasanlage aus: Noch größer, noch effektiver, im Idealfall mit integrierter Wasserstoff-Tankstelle.

Zusage für Biogasanlage steht aus

Für den Landkreis bedeutete der Bau einer neuen Anlage große Investitionen. Dementsprechend langwierig sei der Prüfungsprozess. „Wenn Gemeinde und Landkreis wollen, könnten sie sofort eine neue Anlage bauen – die Genehmigung ist da“, sagt Ganser. Die alte Halle könne man anderweitig weiternutzen. Er habe Verständnis für die schwierige Prüfung, bräuchte aber bis spätestens 2029 eine Zusage. Aktuell ist der in Frage kommende Teil seines Geländes bis 2035 an Rohrdorfer-Zement vermietet – denen müsse er rechtzeitig kündigen, wenn dort eine neue Biogasanlage geplant würde.

Die Möglichkeiten seien endlos, aber man habe nicht ewig Zeit. Deutschland und der Landkreis sollten nicht wie bei der Digitalisierung auch bei grüner Energie den Anschluss verpassen. „Es könnte hier ein grünes Eldorado werden – aber man muss in die Puschen kommen“, sagt Ganser. Außerdem warnt er davor, die Energieversorgung in private Hände zu geben. An Gazprom sehe man ja, wohin das führt. Er fordert die Zusammenarbeit von Landkreis, Gemeinde und Stadtwerken.

Starke Partner wie die Stadtwerke gebraucht

Seit Ganser 2019 voll in das Familiengeschäft eingestiegen ist, ist es, als würde das Gelände auf einer Wippe zwischen alten und neuen Märkten hin und her schaukeln. Für seine Vision vom „Energiezentrum der Zukunft“ braucht er starke Partner wie die SWM, die auf den Ganser-Geländen in Brunnthal und Dürrnhaar zügig ihre Geothermie-Anlagen erweitern wollen.

Kompostieranlage soll ersetzt werden

Der neue Kopf im Familienunternehmen hat eine große Vision, die alte Standbeine der Ganser-Gruppe ersetzen soll. So etwa die alte Kompostieranlage. Lange war sie den Anwohnern aufgrund von Geruch und hohem LKW-Aufkommen ein Dorn im Auge – sie wird ab 2023 ausgetauscht durch ein Lager des Kraft-Baustoffhandels mit integrierten Solarpark auf dem Dach. „Weniger Verkehr, weniger Lärm, weniger Staub“, sagt Ganser zufrieden.

Er träumt von Start-Ups, die sich in Zukunft um sein Gelände herum ansiedeln und die energetische Infrastruktur nutzen. „Der Südosten des Landkreises könnte der Schmelztiegel für Klima und Energie werden.“

Wasserstoff besonders attraktiv

Regenerative Energie und Klimaschutz sieht er als profitables Zukunftsmodell: „Es gibt Berechnungen, dass diese Bereiche bis 2025 weltweit eine Wirtschaftskraft von 1,5 Billionen Euro haben werden“, sagt er. Vor allem die Idee der Wasserstoff-Tankstelle hat es Matthias Ganser angetan. Im Umfeld gebe es bereits mehrere Firmen, die mit Wasserstoff arbeiten, die erste öffentliche Wasserstoff Tankstelle im Landkreis ist um die Ecke bei Martin Geldhauser. Seiner Meinung nach wird sich dieser Treibstoff auch wegen der kleineren Batterien langfristig gegen E-Mobilität durchsetzen. „Der Mensch will mobil sein, das ist ein Grundbedürfnis.“