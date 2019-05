Günstig leben in Brunnthal: Punktesystem bevorzugt Alteingesessene, Senioren und Familien

Brunnthal – Die Gemeinde Brunnthal erlässt im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung Richtlinien für die Vergabe von günstigen Mietwohnungen. Darauf hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch einstimmig verständigt. Als Modell dienen dabei die Mietwohnungen in der neuen Ortsmitte. Bereits in der kommenden Woche soll der Kriterienkatalog zur Vergabe der acht Wohnungen im Rathaus ausliegen. Ab diesem Zeitpunkt sind dann auch erste Bewerbungen auf eine der Wohnungen an der Hofoldinger Straße möglich.

Für Alteingesessene, Senioren, Familien

Brunnthals Zweiter Bürgermeister und Sitzungsleiter Thomas Mayer (CSU) sah in dem neuen Konstrukt „einen großen Wurf für die einheimische Bevölkerung“. In der Tat sollen bei dieser kommunalen Förderung Einzelpersonen und Familien zum Zug kommen, die sich auf dem freien Wohnungsmarkt im Münchner Speckgürtel „nicht angemnessen mit Wohnraum versorgen könnten“ und bei der Wohnraumvergabe anderweitig zu kurz kämen. Vor allem verfolgt die Gemeinde das Ziel, „den sozialen Zusammenhalt der Bürger der Gemeinde zu stärken und zu festigen“ – damit ausreichend Wohnraum für Alteingesessene, Senioren und gerade auch für junge Familien zu sichern.

In der Sitzung betonten die Räte, dass dieses Modell auch auf andere kommunale Wohnbauprojekte im Gemeindegebiet angewendet werden könne. Im speziellen Fall der Ortsmitte fließen allein 943 000 Euro an Zuschüssen sowie weitere 550 000 Euro an zinslosen Darlehen seitens des Freistaates. „Das verlangt einiges an Transparenz und Notwendigkeiten“, betonte der stellvertretende Rathauschef Mayer. Der eigene Kriterienkatalog zur Wohnungsvergabe sei deshalb im Vorfeld zwischen dem Bayerischen Gemeindetag und einer Abordnung aus dem Brunnthaler Rathaus intensiv erörtert und abgeklopft worden.

Die Ausschreibung der Wohnungen dürfte auch in Brunnthal viele Interessenten anlocken. Einige potenzielle Bewerber waren bereits in der Sitzung anwesend. Besonders der Kriterienkatalog wurde auch im Nachklang rege diskutiert. Mit einem exakten Punktesystem will die Gemeinde ausloten, welche Wohnungsbewerber zunächst beim Wohnprojekt im Ortszentrum zum Zuge kommen.

Dabei spielen längst nicht nur Einkommensbemessungen oder die Zahl der Kinder innerhalb eines Haushaltes eine Rolle. Vor allem soziale Kriterien wie die Betreuung von Haushaltsangehörigen – bepunktet nach Behinderung und Pflegegrad – oder schlicht das Fehlen angemessenen Wohnraums auch infolge unverschuldeter Kündigung oder wegen mangelnder Barrierefreiheit schlagen punktemäßig zu Buche. Langjährige Wohnsitze in Brunnthals Ortsteilen oder ehrenamtliche Funktionen sind reichlich Bonuspunkte wert.

Kein Bonus für Schwangere

Im Rat wurde nur wenig an Stellschrauben gedreht. Bei Stimmenpatt von 8:8 wurde hauchdünn eine Passage aus dem Kriterienkatalog gekippt, wonach bereits Schwangerschaften nach vollendeter 12. Schwangerschaftswoche für Nachwuchspunkte berücksichtigt werden sollten. „Erst nach der Schwangerschaft ist das Kind hier zu zählen“, lautete der Brunnthaler Tenor.

Nicht überall soll der Kriterienkatalog aber angewendet werden. Der aktuelle Fall einer alteingesessenen Brunnthalerin, die nach einem Schlaganfall dringend eine neue, behindertengerechte Wohnung benötigt, will man „unbürokratisch lösen“, sagt Mayer. Es gibt halt auch´mal Fälle abseits des Normenkatalogs.