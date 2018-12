Betrunkene liefern sich in VW Beetle irre Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine nächtliche Verfolgungsjagd auf der Autobahn hat sich ein betrunkener Autofahrer mit der Polizei geliefert. Auch sein Beifahrer hat nach der Promille-Fahrt jetzt mächtig Ärger am Hals.

Hofolding/Vaterstetten - Ersten Sichtkontakt mit dem 23-jährigen Fahrer eines VW Beetle, der wie sein 29 Jahre alter Beifahrer, aus dem Raum Rosenheim kommt und auf der A8 in Fahrtrichtung München in Schlangenlinien unterwegs war, hatten Polizeibeamte am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr etwa 500 Meter vor Hofolding. Die Gesetzeshüter hatten zuvor telefonisch einen Tipp gekommen, dass die beiden betrunken ins Auto gestiegen und losgefahren waren. Die Polizeibeamten wollten daraufhin das Auto stoppen.

Das scherte den Fahrer und seinen Begleiter allerdings wenig. Der 23-Jährige fuhr einfach weiter und trieb sogar Spielchen mit den Verfolgen. So bremste er laut Polizei immer wieder ab, ls ob er doch anhalten würden, um wenig später wieder Gas zu geben. Die den VW verfolgenden Beamten wurden nach und nach von weiteren Polizeistreifen aus München und Umgebung unterstützt, so dass letztlich rund ein halbes Dutzend Streifenwagen im Einsatz waren.

Verfolgungsjagd auf A8 und A99: Polizisten kreisen VW Beetle auf Rastplatz ein

Trotzdem gelang es den Beamten erst, das Duo auf der Autobahnraststätte Vaterstetten zu stellen. Die Flüchtigen waren auf den Rastplatz gefahren. Die Polizei kreiste daraufhin den VW Beetle ein, so dass eine weitere Flucht unmöglich war. Beim im Rahmen der Kontrolle bei beiden Fahrzeuginsassen durchgeführten Alkoholschnelltest ergab sich ein Wert von deutlich über einem Promille. Dabei mussten die beiden das Fahrzeug stehen lassen und zur Blutentnahme. Der Beifahrer, der noch während der Verfolgungsjagd seelenruhig ein weiteres Bier getrunkene hatte, stand zudem unter Drogeneinfluss. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 29-Jährigen fand die Polizei später Marihuana.

Wie sich in folge der weiteren Ermittlungen herausstellte, waren weder Fahrer noch Beifahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Führerschein hatten sie nämlich aufgrund vorhergehender Alkoholfahrten bereits abgeben müssen. Beide müssen nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zwar saß bei der Verfolgunsjagd nur der 23-Jährige hinterm Steuer. Der 29-Jährige hatte ihm in dieser Zeit aber mindestens einmal ins Steuer gegriffen, als das Fahrzeug drohte, von der Fahrbahn abzukommen.