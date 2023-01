Ein Spuk-Schwank zum 40. Geburtstag: Hofoldinger Theatergruppe feiert heute Premiere

Von: Volker Camehn

Mit ihrem neuen Stück feiert die Theatergruppe des TSV Hofolding heuer auch ihr 40. Bestehen. © TSV Theatergruppe

Die Theatergruppe des TSV Hofolding führt ab heute den „Bodschamperlspuk“ auf. Das Ensemble feiert in diesem Jahr auch sein 40. Bestehen.

Hofolding – Heute feiert das neue Stück der Theatergruppe des TSV Hofolding Premiere, um 19.30 Uhr in der Turnhalle. Danach steht der „Bodschamperlspuk“ noch acht Mal in diesem Monat auf dem Spielplan. Mit dieser Aufführung feiert die Theatergruppe in diesem Jahr auch ihr 40-jähriges Bestehen.

Darum geht es

Der Inhalt des Drei-Akters von Ralph Wallner: Im Dusterhof spukt es. Das glauben zumindest Mina (Barbara Rottenhuber) und ihre Freundin Giggi (Sophia Schneider), die den verlassenen Hof im Wald für ihren Wunschzauber ausgewählt haben. Denn Wünsche, die in einer Rauhnacht bei Vollmond aufgeschrieben werden, gehen angeblich in Erfüllung. Und als magisches Gefäß muss das Bodschamperl (bayerischer Ausdruck für den Nachttopf) herhalten. Dass gleichzeitig zwei Landstreicher und Taschendiebe auftauchen, kann doch kein Zufall sein. Spielleiter dieser kurzweiligen wie aufwendigen Inszenierung ist Wolfgang Ürmösi, der auch in der Rolle des Landstreichers Jockl zu sehen ist. Weitere Mitwirkende sind: Robert Huber, Doris Weigl, Martin Rottenhuber, Gabi Tegel und Andreas Zeller.

Aufführungstermine und Karten

Das Stück „Bodschamperlspuk“ wird noch aufgeführt am 14., 15., 20., 21., 22., 26., 27. und 28. Januar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Außer am 15. Januar (15 Uhr) und am 22. Januar (18 Uhr). Karten für 13 Euro, ermäßigt 8 Euro (Kinder bis 14 Jahre) gibt es im Vorverkauf bei Autohaus Hans Ritz in Faistenhaar, Tel. 08104/8 98 10; unter theater.hofolding@web.de und von 18 bis 20 Uhr unter 08104/64 75 00.